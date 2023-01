"Messina anni '50 era bellissima e oggi può rinascere con la cultura" VIDEO - Tempostretto

Lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone: "Basta piangerci addosso sul terremoto, serve una visione"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – “Messina anni Cinquanta e Sessanta era bellissima. Noi ragazzi la amavamo. Io ho vissuto 42 anni a Roma e sono tornato qui da poco: nessuna valorizzazione del mare e troppi problemi. La mia sensazione è che manchi una visione: io immagino Messina come Atlantic City ma senza casinò”. Lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone, “La stella spezzata” è il suo ultimo romanzo, immagina la sua città piena di alberghi, locali, biblioteche, librerie e con l’affaccio sullo Stretto nel segno della cultura e del turismo.

Mario Falcone

Aggiunge Falcone, domani 27 gennaio invitato per un’iniziativa alla prefettura in occasione del Giorno della memoria: “Se D’Annunzio diceva che Reggio Calabria ha il chilometro più bello d’Italia, noi ne avremmo tre chilometri più belli d’Italia. E oggi la cultura può essere volano per la rinascita della città. Questa è una città che ha una storia unica e va riempita, per le nuove generazioni, di occasioni per apprezzare il cinema, la letteratura, la bellezza dei luoghi. Basta piangerci addosso sul terremoto (Falcone è autore del romanzo L’alba nera, dedicato al sisma del 1908, n.d.r.). Anche altre zone d’Italia lo hanno avuto e si sono riprese. Dobbiamo uscire da questa tagliola psicologica”.

Osserva lo scrittore: “A Messina non mancano i fermenti creativi, dalla musica al teatro, ma mancano gli spazi. E le istituzioni devono sostenere i talenti, fare sistema e, ripeto, avere una visione. Altrimenti rimarrà una balena spiaggiata”.

