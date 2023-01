Giorno della Memoria, gli appuntamenti a Messina - Tempostretto

Medaglie alla memoria dei deportati nei lager nazisti

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto; la data scelta dalle Nazioni Unite ricorda il giorno del 1945, quando le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

“Olocausto – Giorno della Memoria”

Venerdì 27 gennaio alle 9, all’Istituto d’Istruzione Superiore Verona Trento di Messina, la dirigenza scolastica in collaborazione con l’Anpi – Comitato Messina sezione Aldo Natoli e l’Usr Sicilia Ufficio VIII A. T. di Messina, ha organizzato un incontro con il prof. Alessandro Hoffmann dal titolo “Holocaust – Giorno della Memoria” (Storia di Alessandro ebreo di Sicilia, arrestato, “concentrato”, liberato).

L’evento, ideato in occasione del giorno della Memoria, è rivolto agli studenti dell’istituto e a quelli di altre scuole superiori della città e della provincia. Hoffmann è nato e vive a Palermo, studia da alcuni anni la storia degli ebrei di Sicilia nel Novecento. Ha diretto Radio Spazio Noi – in Blu e ha collaborato con il «Giornale di Sicilia». È stato professore di Scienze Agrarie presso l’Università di Palermo e vicedirettore della Programmazione della Regione Siciliana. Nel 2001 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica uno dei Premi Pasquale Saraceno per studi sul Mezzogiorno banditi dalla Svimez. Ha scritto “Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo” (2015-2020).

“Per non dimenticare”

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio 2023, dalle ore 10, a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, si terrà un incontro per commemorare le vittime dell’Olocausto dal titolo ”Per non dimenticare”.

All’evento, organizzato dal Servizio “Cultura” della I Direzione, interverranno il sindaco metropolitano Federico Basile e la segretaria generale Rossana Carrubba. I lavori saranno introdotti e moderati dalla dirigente Anna Maria Tripodo.

Il programma prevede gli interventi del prof. Santo Longo, dirigente scolastico dell’I. C. Boer – Verona Trento, della presidente della Consulta Provinciale Studentesca, Emilia Pace, e le relazioni del prof. Salvatore Bottari “Le vicende e il retaggio della Shoah”, e del dott. Giuseppe Campagna “Ebrei e neofiti in Sicilia nel Quattro e Cinquecento”. Nel corso dei lavori verrà proiettato il video relativo al tema della Shoah realizzato dalle dipendenti Anna Giuffrè e Caterina Saccà. Ai lavori parteciperanno l’Orchestra dell’I. C. Boer – Verona Trento diretta dal maestro C. Garufi e l’Usr Sicilia Ufficio VIll Ambito Territoriale di Messina.

Prefettura

Alle ore 11, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Messina, si svolgerà una cerimonia commemorativa in occasione del Giorno della Memoria.

Nel corso dell’evento, cui parteciperanno istituzioni e una rappresentanza di studenti delle scuole superiori, saranno consegnate ai familiari dei deceduti internati e deportati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale le medaglie alla memoria dei signori Giuseppe Ballisto, Nicolò Gullifa e del maggiore medico Gaetano Morelli.

Trio di clarinetti

La cerimonia, organizzata dalla prefettura insieme al Comune di Messina, l’Università degli Studi, Ufficio Scolastico Provinciale e Conservatorio “Corellli”, si avvarrà dei contribuiti di Luigi Chiara, professore ordinario di Storia contemporanea dell’Ateneo di Messina, e dello scrittore Mario Falcone, accompagnati da un sottofondo musicale ad opera del trio di clarinetti composto dagli studenti del Conservatorio Manuela Ruggeri, Gianluca Colaci e Giovanni Pietropaolo.

Alle 15.30, invece, al Palacultura, evento a cura del Comune di Messina e dell’Ufficio scolastico provinciale.