Messina. Basile e Caruso: "La ripresa della Vara ci dà speranza" VIDEO - Tempostretto

In programma una serie di eventi culturali e il ritorno del carro votivo il 15

MESSINA – “Speranza e fiducia nel futuro”. Il sindaco Federico Basile e gli assessori Enzo Caruso e Massimiliano Minutoli insistono sull’importanza del ritorno della Vara. Una tradizione che si rinnova, con una serie di eventi collaterali.

“Fondamentale il lavoro di squadra in questo caso”, evidenzia Minutoli, mentre l’assessore alla Cultura evidenzia: “Torniamo alla grande con il patrocinio del ministero dei Beni culturali e dedicheremo diverse iniziative a Franz Riccobono. Mi sembra bello che i messinesi lo ricordino anche così. Abbiamo un carro votivo che ritorna per la strada, con attenzione alla sicurezza e all’ordine di sfilata sulla via Garibaldi. Grazie alle tante associazioni che hanno voluto contribuire, abbiamo potuto realizzare tanti eventi collaterali. Eventi che arricchiscono il calendario, con mostre al Palacultura, a Palazzo Zanca e altre iniziative all’arena Cicciò”.

