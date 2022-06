Messina. Basile è il nuovo sindaco, la parola ai cittadini: c'è chi esulta e chi non è convinto VIDEO - Tempostretto

Tra chi esulta e chi non è convinto, c'è stato anche chi non ha voluto parlare ai nostri microfoni dicendoci di non aver votato, o per motivi logistici o per disinteresse

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Federico Basile è il nuovo sindaco di Messina. Un risultato arrivato al primo turno, con il 55 per cento della città (questo il dato sull’affluenza) ad aver votato e oltre il 45 per cento di questi ad aver scelto di dare continuità alla precedente amministrazione guidata da Cateno De Luca. Abbiamo chiesto per le strade del centro cittadino pareri e commenti sull’elezione di Basile, raccogliendo frasi soddisfatte e meno esaltate, ma anche un dato non indifferente legato ai tanti che ci hanno detto di non aver votato.

C’è chi ha scelto di non votare e chi non ha potuto

C’è chi ci ha ribadito i grandi problemi avuti ai seggi e chi ci ha risposto semplicemente che “non mi interessa la politica, non sono andato a votare”. Una scelta, quest’ultima, che sottolinea ciò che spesso abbiamo analizzato, cioè una disaffezione al mondo politico che ha effetti non indifferenti. In tanti nella giornata di oggi ci hanno detto che non hanno espresso il proprio parere. “Bisognava essere davvero molto motivati per andare a votare”, ci ha detto una signora che invece lo ha fatto, pur attendendo molto. Messina intanto ha il suo sindaco, dopo una domenica di fuoco e un lunedì ricco di sorprese. Queste le reazioni dei cittadini.