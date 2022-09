Basile: "La Patrimonio Spa è indispensabile per Messina" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco annuncia anche una nuova sede per la VI Municipalità

MESSINA – “La società Patrimonio Spa è indispensabile per far partire il territorio”. Lo dice il sindaco Federico Basile nel corso della conferenza stampa sul tema delle prime scuole non utilizzate e riassegnate alle associazioni.

“Ridare corpo al tessuto territoriale”

“Ci accingiamo a fare quello che abbiamo già fatto in passato – spiega il sindaco Basile -, proseguendo quanto fatto fino a oggi. Com’è stato con i beni confiscati alla mafia, oggi la Patrimonio Spa riassegnerà ex scuole alle associazioni che con i loro progetti daranno nuova vita a questi plessi. L’idea di portare avanti con la Patrimonio Spa la valorizzazione degli immobili oggi, con quest’altro passo, si concretizza. Quindi siamo qui per ascoltare i progetti e per ridare corpo al tessuto territoriale. Ci sono l’ex scuola di Massa San Giorgio, Gesso, Massa San Giovanni, Spartà, Piano Torre, Rodia, San Saba, Massa Santa Lucia, tutti plessi non utilizzati e che ora ridaranno possibilità ai cittadini di riappropriarsi del territorio”.

Basile: “Presto nuova sede per la VI Municipalità”

“Vi do una notizia in anteprima, passando dal decentramento abbiamo individuato una nuova sede per il VI quartiere”, prosegue il sindaco Federico Basile, senza però dire qual è. “Le sedi non erano adeguate e ora abbiamo individuato una nuova sede, ci stiamo muovendo partendo da questo esempio delle scuole”.

