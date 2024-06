Messina. Beach Volley al Duomo, Dal Corso-Viscovich: “Bello tornare” VIDEO

La coppia, bronzo lo scorso anno, ammette: "Il torneo in piazza Duomo è il più bello che abbiamo giocato"

MESSINA – Lo scorso anno, anche se sulla carta non erano la coppia italiana più forte, il pubblico ha adottato Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. I due tornano a Messina per il Beach Volley al Duomo, dove nel 2023 conquistarono il bronzo, e un po’ non vedevano l’ora. “L’anno scorso ci è piaciuto molto – dichiara Viscovich – quando ci chiedono quale sia il torneo più bello in cui siamo stati rispondiamo Messina. Il campo in piazza davanti al Duomo ci piace e siamo tornati con piacere su questi campi”.

Proprio la scelta di allestire i campi in piazza Duomo ha trovato ferventi critiche ma Dal Corso è di parere contrario: “Confermiamo che è bello e suggestivo giocare in questo luogo. Poi viene un sacco di gente a vederci e il supporto lo sentiamo e ci aiuta tanto”. Già nella prima giornata molta gente era presente, alcuni semplicemente curiosi o turisti che di passaggio si sono fermati, uno dei motivi per cui la scelta di giocare in centro si rivela vincente.

Tornando ai due atleti spiegano che il loro obiettivo per il torneo è “migliorare insieme e continuare a farlo per i prossimi appuntamenti”. Alla fine chiediamo di raccontare un pregio e un difetto del collega, Dal Corso risponde: “Difetto di Marco la lentezza e un pregio la velocità”. Viscovich replica: “Un suo pregio la serenità e un suo difetto essere troppo ordinato forse, ma insieme ci completiamo”.

Le coppie maschili nel tabellone principale

Alfieri/Andreatta (ITA)

Bello/Seekings (ENG)

Benzi/Bonifazi (ITA)

Bercik/Bercik (CZE)

Dal Corso/Viscovich (ITA)

Friedl/Klemen (AUT)

Groenewold/van der Loo (NED)

Krumins/Caminati (ITA)

Marchetto/Windisch (ITA)

Ndrecaj/Arezzo Di Trifiletto (ITA)

Nemec/Petruc (SRB)

Perik/Doczi (HUN)

Savvin/Moiseiev (UKR)

Sengers/Boehlé (NED)

Sowa/Just (GER)

Wust/Huster (GER)

