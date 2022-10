Messina città non a misura di disabile VIDEO - Tempostretto

Una passeggiata con l'associazione "Senza barriere" nel centro storico. "Alle barriere architettoniche (molte) si aggiungono quelle culturali"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La gimkana fra scivoli non a norma e auto ad ogni angolo. Uno slalom fra barriere architettoniche e mentali dure da abbattere. Una passeggiata che vuole sensibilizzare amministratori e concittadini sulle difficoltà che incontrano ogni giorno per persone con disabilità nella nostra città. Non moltissime proprio perché la gran parte di loro preferisce non uscire o trascorrere del tempo nei centri commerciali, più moderni e quindi a barriera architettonica zero.

La passeggiata-slalom con l’associazione “Senza barriere”

E’ questo il triste resoconto di una passeggiata pomeridiana con l’associazione messinese “Senza Barriere”. Il presidente Nino Morabito sottolinea quanto Messina non sia accogliente da questo punto di vista verso i propri cittadini e anche verso i molti croceristi che ogni giorno sbarcano dalle navi da crociera in carrozzina o con l’aiuto di un bastone.

Tiziana De Maria, prima garante per le disabilità a Messina

Socia dell’associazione è anche la Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità Tiziana De Maria, che si è insediata da poco al Comune di Messina. Basti pensare che prima della sua nomina non esisteva questa figura nella nostra città. Se pensiamo all’adozione del P.E.B.A (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) Messina è all’anno zero, anche se è una normativa risalente al 1987 ormai. E proprio la garante De Maria ha scritto formalmente al sindaco di Messina per sollecitare l’adozione del piano.

Quasi tutti gli scivoli con pendenza superiore al 5%

“Quasi tutti gli scivoli incontrati in città non sono a norma“, racconta un altro membro dell’associazione Nino Fiannacca. “Gli scivoli non dovrebbero superare il 5% di pendenza, ma in centro si incontrano anche pendenze superiori al 15%”, spiega Fiannacca. E continua: “Un altro elemento che ci rende la vita ancora più difficile è la mancata segnalazione degli ingressi dedicati alle persone con disabilità. Anche questa è una barriera per noi”.

A guidare il gruppo, fra ostacoli e bellezze della nostra città, c’era la guida turistica accreditata Sergio Longo, che ogni giorno accompagna i turisti, anche con disabilità, ed è costretto a spiegare perché il centro storico non sia a misura di disabile. Ad accompagnarci nella passeggiata anche la socia dell’associazione Mariolina Azzolina, accompagnata in carrozzina da Silvia Romeo, volontaria del Servizio Civile.