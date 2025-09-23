 “Messina coi nostri occhi”: due giovani talenti raccontano la città con musica e immagini

“Messina coi nostri occhi”: due giovani talenti raccontano la città con musica e immagini

Redazione

“Messina coi nostri occhi”: due giovani talenti raccontano la città con musica e immagini

martedì 23 Settembre 2025 - 11:21

Il progetto di Marco Ursino e Francesco La Rosa, realizzato con il sostegno del Comune di Messina, trasforma il Santuario di Cristo Re in palcoscenico internazionale

Nasce “Messina Through Our Eyes”, il nuovo progetto firmato dal dj Marco Ursino e dal videomaker Francesco La Rosa, due giovani messinesi che hanno deciso di unire musica e immagini per offrire un ritratto inedito e autentico della città dello Stretto. Il format propone un DJ set di un’ora accompagnato da riprese originali, realizzate nella magnifica cornice del Santuario di Cristo Re, con l’alba sullo Stretto a fare da sfondo. Non una semplice cartolina turistica, ma uno sguardo creativo e profondo su Messina, visto da chi la vive ogni giorno. L’obiettivo è duplice: valorizzare le bellezze della città e dare voce ai giovani talenti messinesi in un contesto internazionale.

“Questo progetto – dichiara il sindaco Federico Basile – rappresenta un esempio concreto di come i nostri giovani, con passione e professionalità, sappiano raccontare Messina al mondo. Come amministrazione vogliamo sostenerli e incoraggiarli, perché crediamo fortemente che i talenti locali debbano trovare nella propria città il luogo ideale dove crescere e svilupparsi. È anche un modo per rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla nostra comunità, che si riflette in ogni immagine e in ogni nota di questo lavoro”.

Sulla stessa linea l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro: “L’Amministrazione comunale intende promuovere e accompagnare i giovani che mettono le proprie capacità creative al servizio della città. Messina Through Our Eyes è un progetto che dimostra come la musica e le immagini possano diventare strumenti potenti non solo per valorizzare il nostro patrimonio, ma anche per rafforzare il senso di identità territoriale: è bello vedere che chi è nato qui sceglie di raccontarla, di farla conoscere e amare oltre i confini locali”.

Il video, già disponibile su YouTube, è il primo passo di un percorso che mira a trasformare Messina in palcoscenico creativo, capace di ospitare produzioni artistiche che varcano i confini locali e portano il nome della città nel mondo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Bellini-Paganini”, successo di pubblico per un immaginario incontro fra i due geni
Strada Torri Morandi – Tirreno, il Consiglio dà l’ok all’esproprio
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED