“Messina coi nostri occhi”: due giovani talenti raccontano la città con musica e immagini

Il progetto di Marco Ursino e Francesco La Rosa, realizzato con il sostegno del Comune di Messina, trasforma il Santuario di Cristo Re in palcoscenico internazionale

Nasce “Messina Through Our Eyes”, il nuovo progetto firmato dal dj Marco Ursino e dal videomaker Francesco La Rosa, due giovani messinesi che hanno deciso di unire musica e immagini per offrire un ritratto inedito e autentico della città dello Stretto. Il format propone un DJ set di un’ora accompagnato da riprese originali, realizzate nella magnifica cornice del Santuario di Cristo Re, con l’alba sullo Stretto a fare da sfondo. Non una semplice cartolina turistica, ma uno sguardo creativo e profondo su Messina, visto da chi la vive ogni giorno. L’obiettivo è duplice: valorizzare le bellezze della città e dare voce ai giovani talenti messinesi in un contesto internazionale.

“Questo progetto – dichiara il sindaco Federico Basile – rappresenta un esempio concreto di come i nostri giovani, con passione e professionalità, sappiano raccontare Messina al mondo. Come amministrazione vogliamo sostenerli e incoraggiarli, perché crediamo fortemente che i talenti locali debbano trovare nella propria città il luogo ideale dove crescere e svilupparsi. È anche un modo per rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla nostra comunità, che si riflette in ogni immagine e in ogni nota di questo lavoro”.

Sulla stessa linea l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro: “L’Amministrazione comunale intende promuovere e accompagnare i giovani che mettono le proprie capacità creative al servizio della città. Messina Through Our Eyes è un progetto che dimostra come la musica e le immagini possano diventare strumenti potenti non solo per valorizzare il nostro patrimonio, ma anche per rafforzare il senso di identità territoriale: è bello vedere che chi è nato qui sceglie di raccontarla, di farla conoscere e amare oltre i confini locali”.

Il video, già disponibile su YouTube, è il primo passo di un percorso che mira a trasformare Messina in palcoscenico creativo, capace di ospitare produzioni artistiche che varcano i confini locali e portano il nome della città nel mondo.