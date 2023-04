Messina. Costruisce elisoccorso in miniatura e lo dona al 118 VIDEO e FOTO - Tempostretto

L'opera d'arte in miniatura è stata realizzata da Giovanni Silipigni. Oggi la consegna

MESSINA – Ha costruito un elicottero in miniatura, fedele all’originale in tutti i dettagli, e lo ha donato alla centrale operativa del 118 di Messina. L’autore di questo piccolo capolavoro di arte modellistica è il signor Giovanni Silipigni. Questa mattina la cerimonia di consegna alla presenza del direttore amministrativo Giancarlo Niutta e del direttore sanitario Giuseppe Trimarch, in rappresentanza del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Papardo, e del dott. Filippo Romano della Prefettura di Napoli. Il dott. Domenico Runci, direttore della Centrale operativa 118 di Messina, al quale è stato consegnato il dono, ha ringraziato Giovanni Silipigni per l’opera d’arte e tutti gli operatori del 118, medici Est, infermieri, autisti soccorritori, anestesisti, rianimatori e piloti dell’elicottero che giornalmente con dedizione e professionalità sono impegnati ad effettuare interventi in emergenza-urgenza salvando numerose vite umane.