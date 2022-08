Messina. Dalla Vara ai fuochi d'artificio alla Madonnina: il meglio del 15 agosto VIDEO - Tempostretto

Migliaia di messinesi hanno cantato "Evviva Maria" insieme all'arcivescovo. Ecco le immagini dell'arrivo a piazza Duomo e il taglio delle corde

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il grande ritorno della Vara a Messina. Migliaia di fedeli e cittadini hanno affollato le vie del centro dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Ecco le immagini dei momenti più emozionanti del Ferragosto messinese.

Dagli spari di partenza della macchina votiva da piazza Castronovo all’arrivo a piazza Duomo, passando per le varie fermate e la “girata” della Vara trainata a piedi nudi per fede e per tradizione. Un lunghissimo applauso ha accolto il ceppo di Maria all’arrivo, dove i tiratori hanno poi tagliato le corde per distribuirle ai presenti come da tradizione.

Una piazza Duomo affollatissima

Il discorso dell’arcivescovo ieri sera

Dopo il discorso dell’arcivescovo di Messina Monsignor Giovanni Accolla, davanti a migliaia di messinesi in una piazza Duomo affollatissima, si è svolta la tradizionale messa all’interno della Cattedrale.

Alle 23.00 infine i fuochi d’artificio hanno illuminato la Madonnina del Porto e colorato le acque dello Stretto di Messina davanti agli sguardi emozionati di moltissimi cittadini.

Quest’anno anche tanti turisti italiani e stranieri hanno assistito al Ferragosto messinese, entusiasti di vivere per la prima volta un’esperienza unica nella nostra città.

