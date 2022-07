Messina. D'Angelo: "Possibile la revoca al Cas, una svolta per le autostrade siciliane" VIDEO - Tempostretto

Per la senatrice M5S, si registrano "assenza di manutenzione e inadempienze da parte del Consorzio". Aggiornamenti pure sul Pala Giustizia bis

Di Marco Olivieri e Silvia De Domenico

MESSINA – Basta Cas. La senatrice messinese Grazia D’Angelo considera concreta la possibilità che si revochi la concessione al Consorzio autostradale siciliano. Annuncia l’esponente del Movimento 5 Stelle, in queste ore impegnato in una delicata crisi di governo: “Per le concessioni autostradali in Sicilia, finalmente qualcosa si sta muovendo. Il ministro Giovannini ha emanato un decreto legge che revoca la concessione per le autostrade A24 e A25 a causa dell’assenza di manutenzione e di inadempienze continue da parte di chi gestiva il tratto autostradale”.

Tuttavia, il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva, da parte della società, del decreto di revoca e si vedrà come evolverà la situazione. Nel frattempo, i rapporti tra Regione siciliana e Cas hanno registrato nuove tensioni: il direttore generale del dipartimento delle infrastrutture, Fulvio Bellomo, ha notificato la decisione di far decadere il direttivo del Consorzio con un documento indirizzato ai vertici e all’assessore Marco Falcone.

“In ogni caso, seguendo la logica che ispira il provvedimento del ministro, si apre un varco – afferma la senatrice prima di un incontro per Barbara Floridia al comitato elettorale di via Cesare Battisti – per concretizzare la richiesta del M5S di revocare la concessione al Cas (in un’ottica di dialettica, Tempostretto è pronto a rendere conto anche del punto di vista del Consorzio, n.d.r.)”.

“La rete autostradale siciliana ha bisogno di una svolta”

Per la senatrice, “i siciliani si ritrovano un’infrastruttura che mette a rischio quotidianamente la loro incolumità. I viadotti e le gallerie hanno bisogno di manutenzione e, in generale, la situazione della rete autostradale in Sicilia è sotto gli occhi di tutti Per noi, ci sono le condizioni per procedere alla revoca della concessione”.

“La nostra idea di Sicilia con Barbara Floridia presidente”

Per le primarie del campo progressista, in programma il 23 luglio, il movimento sostiene la sottosegretaria messinese Barbara Floridia: “Proponiamo la nostra idea di Sicilia – afferma Grazia D’Angelo – nel segno della tutela dei cittadini. Anche se abbiamo subito una scissione andiamo avanti e la senatrice Floridia è la persona giusta per attaccamento alla sua terra e progettualità”.

La situazione del Pala Giustizia bis a Messina

“Io ho seguito le trattative – fa sapere la senatrice D’Angelo – per l’acquisizione di un immobile (in via Capra, n.d.r.) che ospiterà Tribunale del lavoro e giudice di pace. In via Malvizzi gli immobili sono fatiscenti ed era necessario trovare un’altra soluzione. Siamo andati avanti con le procedure e siamo nella fase di redazione del contratto e predisposizione degli ambienti per accogliere questi uffici. Manca davvero poco”.

