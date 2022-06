Messina. Ennesima discarica in centro: tra stendini e barche ricolme di rifiuti VIDEO - Tempostretto

A pochi metri dall'hub vaccinale, incastonato tra l'ex fiera e la rada San Francesco, fiorisce un cumulo enorme di immondizia

Di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico

MESSINA – Tra l’hub vaccinale e la rada San Francesco, a ridosso del mare, c’è una strada, piccola ma tutt’altro che nascosta. Ci si arriva dal celebre serpentone e porta a un affaccio al mare che, però, versa in condizioni devastanti. Le immagini parlano da sole e fidatevi di noi quando vi diciamo che l’odore non è nemmeno descrivibile. L’immondizia si è accumulata e ce n’è di ogni tipo: borse con vestiti e residui alimentari, plastica, bottiglie e perfino uno stendino.

Discarica segnalata da nostri lettori

Non si conta il materiale per la pesca, a pochi passi da un barca ricolma di rifiuti. Siamo costretti a denunciare l’ennesima discarica a cielo aperto, forse la peggiore nel centro città, e lo facciamo dopo una segnalazione di alcuni nostri lettori, attenti come sempre a mostrarci le criticità di una Messina che merita di meglio. Chi scarica lì alla foce del torrente? E perché tutto questo appare sempre come fosse normale?