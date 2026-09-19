 Messina, il "Franco Scoglio" allagato durante la bomba d'acqua VIDEO

Messina, il “Franco Scoglio” allagato durante la bomba d’acqua VIDEO

Simone Milioti

Messina, il “Franco Scoglio” allagato durante la bomba d’acqua VIDEO

sabato 19 Settembre 2026 - 13:50

I corridori che portano dal campo agli spogliatoi completamente allagati

MESSINA – La violenta bomba d’acqua che ha colpito Messina intorno a mezzogiorno non ha risparmiato il Franco Scoglio, il più grande stadio cittadino, dove domani è fissata la sfida tra Acr Messina e Nebros. Da valutare le condizioni del manto erboso, il terreno solitamente argilloso si rovina facilmente con le piogge.

Non ha avuto scampo però nemmeno la parte interna e non tanto per le infiltrazioni d’acqua da sopra, che pur ci sono state, ma soprattutto per l’acqua che dal campo, passando per i tunnel che conducono verso gli spogliatoi, si sono allagati trascinando molta acqua all’interno come si vede dalle immagini.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Camere con vista sulla Farmacia del ‘500: a Roccavaldina “sboccia” la Locanda delle Rose VIDEO
Correnti, 50 anni di oreficeria a Messina. Come nasce un gioiello con la tecnica della cera persa VIDEO
Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED