Messina, il “Franco Scoglio” allagato durante la bomba d’acqua VIDEO

I corridori che portano dal campo agli spogliatoi completamente allagati

MESSINA – La violenta bomba d’acqua che ha colpito Messina intorno a mezzogiorno non ha risparmiato il Franco Scoglio, il più grande stadio cittadino, dove domani è fissata la sfida tra Acr Messina e Nebros. Da valutare le condizioni del manto erboso, il terreno solitamente argilloso si rovina facilmente con le piogge.

Non ha avuto scampo però nemmeno la parte interna e non tanto per le infiltrazioni d’acqua da sopra, che pur ci sono state, ma soprattutto per l’acqua che dal campo, passando per i tunnel che conducono verso gli spogliatoi, si sono allagati trascinando molta acqua all’interno come si vede dalle immagini.