Messina in tilt per il maltempo. FOTO e VIDEO allagamenti - Tempostretto

Le piogge torrenziali di stamattina stanno creando disagi e allagamenti in molte zone della città

MESSINA – Dallo svincolo di San Filippo (nella foto in evidenza) a Torre Faro e Pistunina, Messina è allagata in molte zone. Le piogge torrenziali di stamattina hanno messo a dura a prova i cittadini. Arrivano intanto segnalazioni di Contrada Mella, a San Saba, isolata. “Il torrente Giudeo ha reso non transitabile l’unica via d’accesso alla Contrada. Allertata la protezione civile. I residenti e i villeggianti chiedono il ripristino della viabilità”.

La Polizia municipale riferisce di “vari allagamenti e distacco del manto stradale su Torre Faro, oltre a diverse criticità sulla zona nord”.

Uno scenario previsto da Tempostretto: “Le probabilità maggiori di un temporale la mattina di venerdì 12, quando il passaggio di una modesta “anomalia della tropopausa dinamica” (una depressione in alta quota, contenente aria più fresca e molto secca) potrebbe favorire lo sviluppo di diversi temporali marittimi sul basso Tirreno, in mare aperto. Le correnti in quota spingeranno questi temporali in rotta verso le coste del reggino tirrenico, e con buona probabilità potrebbero coinvolgere pure le Eolie e la costa tirrenica messinese, fino al capoluogo e all’area dello Stretto di Messina”.

Sabato 13 agosto tempo instabile, soprattutto al pomeriggio, miglioramenti definitivi da domenica 14 agosto.

Nel video in evidenza una lettrice di Torre Faro segnala la consuetudine dei disagi da pioggia e allagamento, puntuali con i temporali.

Annullato il trasferimento di Mata e Grifone a Camaro

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stato annullato oggi il previsto trasferimento, da Camaro Superiore a Camaro Inferiore, dei Giganti e del cammello, che compatibilmente con le condizioni atmosferiche, domani, sabato 13, saranno trasportati direttamente da Camaro Superiore in Piazza Unione Europea.

Un albero caduto a Santa Maria Alemanna

Tra i consueti disagi, anche la caduta degli alberi. In particolare, nei pressi dell’ex chiesa di Santa Maria Alemanna.

L’albero caduto a Santa Maria Alemanna





