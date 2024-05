Messina. Riapre l’asilo di Granatari: ospiterà Infanzia e Primavera VIDEO e FOTO

Dai 20 ai 25 posti, per bambini dai 2 ai 5 anni. Fa parte del comprensivo "Evemero da Messina"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Riapre dopo due anni di lavori il plesso di Granatari. Fa parte 19° Istituto Comprensivo “Evemero da Messina” ed ospiterà le sezioni dell’Infanzia e della Primavera. Quindi rispettivamente bambini della fascia d’età 3-5 anni e 2-3 anni.

Nuovi giochi all’esterno, orti didattici e percorsi sensoriali

Nuovi locali interni, con cucina, bagni, sala giochi, sala per il riposino e corridoi con giochi. Tutti gli arredi sono nuovi e ancora impacchettati. E all’esterno scivolo, altalena e tappetino antitrauma. Il giardino è stato riqualificato e le piante potate. Poi gli spazi per l’orto didattico e delle vasche per il percorso sensoriale. Ad inaugurare il plesso ristrutturato sono stati il sindaco Federico Basile e il vice Salvatore Mondello, insieme al direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio. Presente anche il rup Chiara Santonocito.

Dai 20 ai 25 bambini, dai 2 ai 5 anni

I nuovi locali potranno ospitare dai 20 ai 25 bambini e saranno un riferimento utile per la zona nord. Soddisfatta anche la dirigente dell’Istituto Angela Mancuso, che racconta come verrà utilizzato il plesso e le attività che si svolgeranno nel prossimo anno scolastico.

