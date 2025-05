Messina. Incendio di un capannone a Larderia, vigili del fuoco al lavoro

Fiamme in contrada Casicelle, vicino alla zona Asi

Dalle 5 di stamattina, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati per l’incendio di un capannone industriale a Larderia inferiore, in contrada Casicelle, nelle immediate vicinanze della zona Asi.

Sul posto sono giunte più squadre, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento nord. Inoltre sono state inviate un’autoscala, due autobotti, un carro aria e un carro schiuma. L’intervento è ancora in atto, coordinato dal direttore tecnico dei soccorsi.