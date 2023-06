Messina - Jonio - Tirreno. Torna il Giro dei due mari con Marzia VIDEO - Tempostretto

Da Messina a Taormina, poi lungo la SS185 fino a Terme Vigliatore e rientro a Messina con conclusione a San Saba

La Sala Senato dell’Università di Messina ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del “Giro dei due mari con Marzia”, manifestazione cicloturistica che si svolgerà l’8, il 9 e il 10 giugno con l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche e mentali che emarginano i diversamente abili e promuovere il turismo lento e sostenibile.

All’incontro, insieme a Marzia ed al padre Gianni, erano presenti il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, il delegato alle Iniziative Scientifiche nel settore del turismo, prof. Filippo Grasso, l’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, il presidente del Panathlon, Nino La Rosa, il vicegovernatore Panathlon area Sicilia, Luigi Magauda, il responsabile Acsi Sicilia, Daniele Centorrino, il responsabile del Centro Sportivo Educativo Nazionale – sezione di Messina, Francesco Giorgio (che rappresenterà il Coni) ed il presidente dell’Asd Cicloturistica Castanea, Giacomo Crisafulli.

Le tappe

Fra le novità di quest’anno vi sono due tappe importanti durante le quali Marzia inaugurerà un ascensore – all’interno del Palazzo municipale di Alì – e il nuovo parco giochi inclusivo – a Gaggi. La partenza del Giro sarà a Castanea, ma l’avvio ufficiale è previsto, intorno alle ore 9, al Rettorato dell’Università peloritana, quest’anno sponsor della manifestazione. Le successive tappe del primo giorno si snoderanno lungo la riviera ionica, fino alle Gole dell’Alcantara (dove il gruppo si fermerà per la notte ospitato dal Borgo Alcantara), con brevi soste ad Alì, Alì Terme, Letojanni, Taormina e Gaggi. Il secondo giorno, il Giro proseguirà con la salita di Sella Mandrazzi fino a Badiavecchia (frazione di Novara di Sicilia), dove gli atleti cicloturisti si fermeranno per il pranzo. In seguito, si dirigeranno verso Mazzarrà S. Andrea, Falcone e Tindari, con sosta finale ad Oliveri (ospiti dell’hotel Riviera Azzurra). Il terzo e ultimo giorno, infine, il Giro – come sempre – si concluderà all’Oasi Azzurra di San Saba, con la tradizionale “festa della pasta”. In precedenza ci saranno le soste lungo la riviera tirrenica: Terme Vigliatore, Merì, Olivarella, Venetico, Salice e Castanea, dove Marzia sarà accolta dai suoi compaesani prima di scendere a San Saba per il taglio del traguardo.

Unime: fattoria didattica per i disabili

“Desidero ringraziare i presenti – ha detto il rettore – ma in particolar modo Marzia. L’Ateneo è onorato di poter far parte di questo progetto e, in questa edizione, il nostro logo accompagnerà i cicloamatori lungo tutto il percorso. Siamo sponsor del Giro per testimoniare quanto sia importante per noi contribuire fattivamente all’abbattimento delle barriere mentali ed architettoniche quale ideale prosecuzione delle nostre azioni di Terza Missione. In questo contesto, posso affermare che nel mese di luglio l’Università punterà a stanziare circa 750mila euro per garantire il prossimo triennio di attività della fattoria didattica. In questo ambito stiamo cercando anche di portare avanti ulteriori progetti inclusivi per i diversamente abili. Marzia mi ha insegnato ad andare oltre le apparenze per guardare al bello di fare squadra. UniMe è fiera di far squadra con lei”.

Abbattere barriere architettoniche… e mentali

“Anche quest’anno – ha aggiunto Gianni Raineri, padre di Marzia – siamo riusciti ad organizzare un bellissimo percorso. Accompagnati da una carovana di circa 50 amici toccheremo 40 Comuni delle zone joniche, tirreniche e collinari. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere architettoniche che incontreremo, ma soprattutto le barriere mentali. Il traguardo finale sarà a San Saba, ma torneremo in un secondo momento a Messina per abbattere una barriera strutturale. Siamo felici che l’Università di Messina abbia scelto di essere nostro sponsor e testimonieremo questo legame, che dura nel tempo, recando il logo di UniMe della divisa di questa settima edizione del Giro. Marzia, quest’anno, riceverà anche il Premio Speciale Panathlon, nell’ambito del Premio Troisi del Mare Festival di Salina. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento a Marzia ed alla sua forza”.

L’assessora Calafiore ha ricevuto volentieri da Marzia un rinoceronte, quale simbolo per l’impegno all’abbattimento di una barriera architettonica importante nel territorio comunale della Città di Messina.