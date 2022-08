Messina. La città allagata, dalla zona nord al centro VIDEO - Tempostretto

Immagine inviate dai cittadini sugli effetti della pioggia di oggi. Ennesima giornata di disagi

MESSINA – Puntuale il temporale estivo porta con sè tanti disagi nelle strade cittadine. Dalla zona nord al centro, la città si è allagata stamattina e sono in tanti ad aver inviato foto (in evidenza in corso Cavour) e video a Tempostretto.

SS 113 Mortelle presso Istituto marino

In primo piano problemi strutturali che non possono essere più rinviati, come si evince da foto e video di lettrici e lettori. Alcune persone hanno segnalato di essere state costrette a rimanere segregate in casa, a Mortelle, a causa degli allagamenti. Segregati anche due ore dopo la pioggia e, hanno aggiunto, da anni sollecitano interventi da parte delle istituzioni.

Tromba d’aria tra Sicilia e Calabria

Annunziata oggi

