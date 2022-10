Messina, la V Commissione punta al "recupero" di impianti sportivi VIDEO - Tempostretto

I consiglieri e le municipalità al lavoro per capire quali strutture recuperare e utilizzare

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – La V Commissione consiliare, che tra le proprie deleghe ha lo sport, incontrerà per tre settimane consecutive i presidenti delle Municipalità per fare il punto sulle strutture abbandonate e da recuperare per garantire alle associazioni e ai cittadini spazi in cui svolgere l’attività sportiva. Il presidente della commissione, il consigliere Raimondo Mortelliti, ha convocato I e II Municipalità, ascoltando dai presidenti criticità e richieste.

Mortelliti: “Capire come recuperare e usare gli impianti”

“Abbiamo iniziato con il primo e il secondo quartiere – spiega Mortelliti – e proseguiremo con le commissioni ospitando le altre Municipalità. Vogliamo capire come recuperare e utilizzare gli impianti sportivi abbandonati nelle varie aree, alcuni del Comune, altri privati o non recepiti al patrimonio. Vogliamo darli alle società sportive, ma anche pensare ai singoli cittadini. In quelli che ci sono nelle scuole, invece, vogliamo fare un accordo con i dirigenti per garantire l’utilizzo aperto a tutti quando non serve alla stessa scuola”.

Il caso Palamerlino

“Il caso del Palamerlino – continua Mortelliti – ad esempio è emblematico: già per contratto è scritto che bisogna farlo usare ad associazioni e scuole quando non viene utilizzato. Dopo la denuncia del presidente Siracusano ci stiamo attivando per fare chiarezza e risolvere la situazione”.