Messina. La visita di Pergolizzi al PalaRitiro: “Qui fatto un miracolo dal Castanea” VIDEO

Il presidente del Consiglio Comunale ha lodato il lavoro del Castanea che ha in gestione l'impianto e chiede ai privati di supportarlo tramite sponsorizzazioni

MESSINA – Il presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi, e il fondatore del Castanea Basket, Filippo Frisenda, si erano incontrati qualche giorno fa in un confronto pubblico. In quell’occasione il dirigente della società giallo-viola aveva invitato il politico a venire a visitare la palestra comunale in gestione proprio alla società sul viale Giostra. Nella giornata questo si è verificato con il presidente del consiglio comunale di Messina che ha apprezzato i lavori svolti e si è complimentato con la società anche per le attività sociali e con i giovani. Rivolgendo anche un appello ai privati di sostenere queste realtà magari tramite sponsorizzazioni.

Presidente è in visita qui al PalaRitiro, uno dei pochi impianti comunali in gestione ad una società.

“Ho accolto con piacere l’invito del dirigente Frisenda a visitare questa struttura, la ricordo tanti anni fa in una situazione pietosa. Noto che si è riusciti a fare un miracolo, far rivivere la struttura e metterla a disposizione dei ragazzi della città. Bisogna aiutare realtà come Castanea, perché recentemente nelle parole di Frisenda ho riscontrato sconforto per le mille difficoltà con cui si confronta. Ripeto sono veramente contento di queste piccole realtà che dedicano anima e corpo a chi è anche meno fortunato, so che qui si allenano anche persone disabili ed è una bella cosa”.

A queste realtà però serve supporto sia dal comune che dalla città.

“Ho visto i lavori fatti che vanno oltre l’offerta migliorativa di partenza. Qualsiasi persona o ragazzo può avere libero accesso in questa palestra e godersi momenti di svago. Non mi spiego e sono stupito che una società che mantiene una squadra in B, ed è la seconda a Messina mentre mi risulta non ce ne siano a Catania e Palermo, sia senza sponsor importanti e va avanti riuscendo a mantenersi. Non so se potrà farlo ancora in futuro ma ci vuole qualcuno che dia una mano di aiuto, non solo il pubblico ma anche il privato. Faccio quindi un invito agli imprenditori messinesi a investire risorse, come il credito d’imposta, a queste società che aiutano i ragazzi. Io contribuirò certamente a dare sempre supporto a questa realtà”.