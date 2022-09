Messina. Lavori in corso,"a Villa Dante un campo da calcetto e da padel" VIDEO - Tempostretto

L'assessore Caminiti annuncia l'inizio degli interventi per spogliatoi e illuminazione dei campi da tennis, "ma la Villa resterà sempre aperta"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico



MESSINA – Alla fine non si è partito dai campi da tennis ma da quello di calcetto. I lavori di Villa Dante hanno ufficialmente avuto il via la scorsa settimana e l’area si presenta già diversa rispetto a quella precedente. Ruspe e operai si muovono alacremente mentre il resto della villetta resta aperto e usufruibile al pubblico, come era stato annunciato in precedenza. E lì, dove era rimasto soltanto il vecchio “manto” da calcetto ormai scolorito e logoro, nasceranno un nuovo campetto e un campo da padel.

Caminiti: “In settimana spogliatoi e illuminazione dei campi da tennis”

“Abbiamo fatto le prime opere di demolizione per realizzare un nuovo campo di calcetto e quello di padel – spiega l‘assessore Francesco Caminiti – e ora, nella settimana in corso, cominceremo con la lavorazione degli spogliatoi e dell’illuminazione dalla parte dei campi da tennis. Questi lavori in corso non inficiano l’utilizzo della Villa, che resterà aperta per tutta la durata delle opere e verranno chiusi alcuni accessi via via che i cantieri si spostano. I tempi? Un anno, ma vedremo di correre. Stiamo facendo un cronoprogramma per completarli nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la fruizione della Villa stessa”.