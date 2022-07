Messina. Villa Dante, via ai lavori: "Si parte dai campi da tennis" VIDEO - Tempostretto

La soddisfazione del sindaco Basile e dell'assessore Caminiti, dopo mesi di vicende varie tra cui un ricorso al Tar. Si procede per fasi, la villa non sarà mai chiusa

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Villa Dante si prepara a cambiare volto. Sono stati consegnati oggi i lavori, che nei prossimi giorni cominceranno e daranno il via ufficiale a una riqualificazione che interesserà praticamente l’intera villa. La Eurovega costruzioni e l’amministrazione Basile, con il sindaco e l’assessore per la gestione del patrimonio comunale Francesco Caminiti presenti, hanno firmato i documenti e dato, di fatto, le “chiavi” dell’area alla ditta. Si partirà dai campi da tennis, dove la priorità sarà sistemare l’impianto di illuminazione. Poi tutto il resto, con chiusure a porzioni, in modo tale da mantenere fruibile le restanti parti dell’area. Occhio, però, al caos materiali, che potrebbe rallentare tutto.

Caminiti: “Finalmente si parte”

“Verrà ristrutturata tutta la villa – dichiara l’assessore Caminiti – e finalmente partiamo con questi lavori, dopo un anno di tribolazioni tra progetto, gara d’appalto e ricorso al Tar. Oggi daremo l’avvio e inizieremo con l’illuminazione del campo da tennis. Proveremo a renderli fruibili entro agosto anche in notturna. Poi ci fermeremo proprio ad agosto per consentire il regolare svolgimento delle attività già previste e poi riprenderemo con tutti gli altri lavori. Ma la Villa sarà sempre aperta al pubblico”.

Gli interventi

“Ci sarà un anno di lavori – continua – sono previsti il rifacimento del campo di calcetto, poi un campo da padel e la sistemazione degli spogliatoi dei campi da tennis. E ancora l’area giochi dei bambini, la pista da skate e un fabbricato di legno e vetro per attività al chiuso d’inverno. A seguire faremo interventi con l’Amam per il ripristino della vasca con le fontane danzanti e poi con Messina Servizi che sistemerà tutto il verde. Nel campo di bocce saranno sistemati panche e tavolini, con scacchiere e poi la zona lettura e relax. La gestione andrà a Messina Social City”.