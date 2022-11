Mercato Zaera, Mondello: "Il parcheggio apre entro 10 giorni" - Tempostretto

Il vicesindaco: "Ci saranno navette da Villa Dante e San Raineri"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – “Siamo quasi pronti”. Il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello, assessore che ormai da anni si occupa di mobilità e viabilità, ripercorre gli ultimi passi della vicenda legata all’apertura del parcheggio del mercato Zaera, sul viale Europa e a pochissimi metri dalla rotatoria più ironicamente (e seriamente) discussa della città. Potrebbe volerci un’altra decina di giorni e poi sarà aperto, come spiega Mondello, che lancia anche l’idea di due tratte di navette, che dai parcheggi Zaera sud di Villa Dante e San Raineri porteranno sul Viale San Martino.

I tempi: “Entro una decina di giorni”

“C’è stata una vicenda più amministrativa che tecnica legata a un nullaosta dei vigili del fuoco – dichiara il vicesindaco -. Dovevamo rispettare alcuni requisiti, sono stati predisposti gli accorgimenti richiesti dal comando dei vigili del fuoco e oggi siamo nella condizione di aprire questo parcheggio, che di mattina sarà a servizio del mercato e di pomeriggio per la cittadinanza. I tempi? Abbiamo una riunione tecnica domani o dopodomani, ma serve per completare gli aspetti gestionali. L’idea originale era di dare il servizio in gestione all’Atm come accade negli altri parcheggi. Se ci sono le condizioni proseguiremo su questa strada. Ritengo che nello spazio di dieci giorni possa essere aperto al pubblico”.

Le navette

“Il nostro ragionamento è complessivo, che va letto con i parcheggi di Zaera, Cavallotti, il ‘fosso’ e San Raineri. Stiamo discutendo con Atm i modi con cui avanzare nuove politiche incentivanti: vogliamo rimodulare le somme da pagare per la sosta, che saranno sicuramente interessanti. Anticipo che avranno costi veramente bassi. E poi ai parcheggi saranno legate alcune navette. Abbiamo previsto due percorsi: una dal parcheggio Zaera di Villa Dante e verso il viale San Martino, l’altra dal parcheggio San Raineri seguendo la linea verso Cavallotti e arrivando dove sarà istituita l’isola pedonale”.

