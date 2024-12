Messina Music Contest, tutto pronto alla terza edizione: “Tantissime le novità” VIDEO

L'evento dell'associazione Crescendo si terrà il 20 dicembre al Palacultura: ecco i nomi dei 15 artisti in gara

MESSINA – Il Messina Music Contest, giunto alla terza edizione, è stato presentato oggi nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca. L’obiettivo della manifestazione è quello di di collettivizzare idee, da cui il nome dell’organizzazione Crescendo – un incubatore di idee, e promuovere iniziative sui temi relativi all’aggregazione sociale, tutela ambientale e sviluppo culturale, attraverso l’esibizione di artisti emergenti che si contenderanno un premio utile a dare slancio alla loro carriera musicale pari a 1.500 euro erogati in servizi. L’evento si terrà il 20 dicembre, alle 21, all’Auditorium del Palacultura Antonello.

I 15 artisti in gara

Per questa edizione il palco del Messina Music Contest ospiterà quindici artisti, preselezionati dalla direzione artistica tra le numerose candidature pervenute. Questi i nomi: Manua; Chiara Milioti; malatommi; Valeria; Elena; KUSHY; Fabio Giacoppo; NOELLE; Carol; Carmelo De Luca; A.L.A.N.; Irene e Antonio; Ademara Di Nuzzo; V I C K; e sonomole. Al termine della gara, il voto di una giuria qualificata, combinato con il voto del pubblico in sala, premierà al termine della serata il vincitore del Messina Music Contest. Tuttavia, sono in palio altri premi per i concorrenti.

All’incontro era presenti il sindaco Federico Basile e l’assessora Liana Cannata insieme ai rappresentanti di Crescendo Incubatore, l’organizzazione no-profit promotrice dell’evento.