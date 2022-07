Messina. Piazza Duomo subito ripulita dopo il concerto di Achille Lauro FOTO e VIDEO - Tempostretto

Messinaservizi in azione con sette operatori e una spazzatrice

MESSINA – Messinaservizi dopo il concerto di Achille Lauro che ha coinvolto in piazza Duomo migliaia di persone, ha ripristinato già la scorsa notte il decoro nella piazza. Sono stati impegnati sette operatori e una spazzatrice e alle 4.30 era tutto pulito. Durante il concerto c’era un presidio costante per svuotare i carrellati posizionati man mano che si riempivano. La città è più che attrezzata per accogliere questi eventi senza nessun disagio per la cittadinanza. “Stamattina – spiega Giuseppe Lombardo presidente di Messinaservizi – piazza Duomo era prontissima ad accogliere nuovamente tanti turisti che ogni giorno affollano il centro storico.

L’obiettivo che Messinaservizi si è prefissata per ogni grande evento in città è quello di restituire sempre in tempi brevi ogni sito com era prima dell’ evento, e sensibilizzare i cittadini e i visitatori verso buone pratiche, senza mai dimenticare l’attenzione al decoro e al rispetto dell’ambiente”.