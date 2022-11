Messina. Prevenzione, Villa Dante si trasforma in villaggio sanitario - Tempostretto

La Giornata è aperta a tutti con controlli gratuiti il prossimo 12 novembre, a cura della III Municipalità

MESSINA – Giornata della prevenzione sanitaria. L’evento promosso dal Consiglio della III Municipalità si svolgerà a Villa Dante sabato 12 novembre, giorno in cui l’area verde si trasformerà in un vero e proprio villaggio sanitario. Saranno presenti medici specialisti e professionisti che eseguiranno controlli gratuiti e screening di prevenzione sanitaria, il tutto totalmente in forma gratuita.

“L’evento è aperto a tutti i cittadini e non solo ai residenti della nostra circoscrizione” spiega il Presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto “oltre agli interventi quotidiani sul territorio, quali possono essere la manutenzione e il controllo, cerchiamo di essere vicini ai messinesi anche con queste iniziative sociali e di servizio”.