Messina, V edizione del Cineclub dei piccoli dal 25 al 27 ottobre VIDEO

Al cinema Lux di Messina eventi, proiezioni in anteprima e laboratori con il primo festival siciliano dedicato ai bambini

MESSINA – Entra nel vivo la quinta edizione del Cineclub dei piccoli, il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini e che prevede proiezioni abbinate a laboratori, incontri con gli autori, analisi e produzioni.

Il progetto, realizzato dell’Associazione Culturale Arknoah, ideato e diretto da Francesco Torre nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal mic – ministero della Cultura e dal Mim – ministero dell’Istruzione e del Merito, si sviluppa nelle tre principali province siciliane (Palermo, Catania e Messina) e coinvolge circa 1.700 studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado.

L’evento aperto alla cittadinanza del festival è in programma da venerdì 25 a domenica 27 ottobre al Cinema Lux di Messina. Si prevedono proiezioni, eventi live, anteprime, animazione e laboratori, con l’annuncio dei cortometraggi che si aggiudicheranno le due categorie in concorso.

Il programma

Questo il programma dettagliato degli eventi:

Si parte venerdì 25 ottobre alle 16.30 con Bimbi & Pupi, uno spettacolo interattivo con burattini, marionette e pupi siciliani a cura della Compagnia Arte Pupi F.lli Napoli di Catania.

Sabato 26 ottobre alle 10.30 al Cinema Lux e nel piazzale antistante (Largo Seggiola) i Vigili del Fuoco incontrano i bambini in compagnia di Marshall. Al termine è prevista la proiezione di “Paw Patrol – Il Super Film”.

Alle 16.30 è in programma la proiezione de “Il Gruffalò” e, a seguire, l’anteprima nazionale de “Gli Smei E Gli Smufi & Bigio Randagio” della Cineteca di Bologna, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “S. D’Arrigo” di Alì Terme.

La giornata conclusiva di domenica 27 ottobre prevede alle 10.30 a Piazza del Popolo uno spettacolo di magia di Mister Alex e, in contemporanea, al Cinema Lux laboratori e proiezioni in pellicola organizzate in collaborazione con la Cineteca dello Stretto.

La mattinata si concluderà con la proiezione del cortometraggio “Re-Make” realizzato dagli allievi dell’Istituto Comprensivo “San Francesco di Paola”, a cui sarà consegnata la targa per i premi vinti al Nebrodi Doc Film Festival e al Festival del Cinema di Cefalù.

Alle 16.30 è in programma al Cinema Lux l’evento di chiusura con l’anteprima cittadina del film “La Bicicletta di Bartali” in collaborazione con il Team Nibali e, a seguire, ci sarà l’annuncio dei vincitori del concorso di cortometraggi per le Sezioni Kids Club e Teens Club.

Tutti gli eventi, promossi dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola in collaborazione con MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito e MiC – Ministero della Cultura, saranno gratuiti e grazie ad una sponsorizzazione della Pizzardi Editore saranno distribuiti a tutti i bambini gadget degli Amici Cucciolotti.

Il Cineclub dei Piccoli è un progetto dell’Associazione Culturale Arknoah realizzato in partenariato con l’International Federation of Film Societies, la Direzione Didattica “A. Gabelli” di Palermo e il Cineforum Orione, con il Patrocinio del Comune di Messina e il sostegno del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MIC – Ministero della Cultura e dal MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito e della F.I.C.C. (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema). In collaborazione con Cineteca di Bologna, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Team Nibali, Amici Cucciolotti, Cineteca dello Stretto, Messina Film Commission, Cinema Lux, Priscilla e Libreria Ciofalo.

