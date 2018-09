Messina, ripresi gli allenamenti. L'ottimismo di Arcidiacono

Ripresa degli allenamenti al Franco Scoglio in vista del secondo impegno di campionato in programma domenica prossima al D’Alcontres di Barcellona. In gruppo anche Pietro Arcidiacono e si è allenato regolarmente anche il portiere Federico Meo. Unico assente Genevier, in permesso, che tornerà ad allenarsi già oggi con il gruppo. Infantino ha fatto svolgere una seduta atletica. Oggi programmata una doppia seduta.

Pietro Arcidiacono dopo il primo vero giorno di lavoro con il gruppo giallorosso: «Il bello del calcio è che la domenica giochi e ti puoi rifare. Dobbiamo mantenere la serenità e lavorare. La gente ci sostenga, noi risponderemo in campo sudando la maglia e ottenendo i risultati».