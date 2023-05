Messina Rugby chiude con una sconfitta in casa. "Stagione di transizione" VIDEO - Tempostretto

Contro la capolista Roma Olimpic i ragazzi del duo Alibrandi-Miduri cedono 14-43. Le parole al termine della stagione degli allenatori, del capitano Rizzo e di Tripodi

MESSINA – Termina con una sconfitta la stagione in Serie B del Messina Rugby. Nell’ultima giornata tra le mura amiche dell'”Arturo Sciavicco” di Sperone i peloritani hanno ospitato la capolista del girone Roma Olimpic Club che si è congedata dalla Serie B con una larga vittoria per 14-43. Di Ravaioli e Kese le due mete dei locali, trasformate entrambe da Alessio Solano.

La formazione del duo Alibrandi-Miduri chiude il campionato a quota 28 punti, avendo ottenuto sei vittorie, di cui quattro col punto di bonus. “Conclusa una stagione di ripartenza – dice Nicola Alibrandi, allenatore dei tre quarti – basata sui ragazzi per far crescere le nostre forze più giovani. In futuro dobbiamo migliorare gli aspetti che ci permettano di concludere le gare nel migliore dei modi”. “Il rendimento fuori casa è un aspetto da sistemare – dice Sandro Miduri, allenatore della mischia – quando si gioca in trasferta vuoi per una questione mentale vuoi per le assenza di chi lavora o studia la prestazione non è all’altezza di come dovrebbe essere”.

“Da capitano – dice il tallonatore Giovanni Rizzo – dò la sufficienza alla stagione, è stata un’annata transitoria con tanti giovani in squadra. Abbiamo vinto partite in casa molto dure, ma c’è tanto da lavorare per l’anno prossimo”. “Siamo molti ragazzi giovani – sono le parole della terza linea Fabio Tripodi – e ci siamo ambientati quest’anno, stiamo facendo il nostro percorso e speriamo di far bene l’anno prossimo”.

Messina Rugby – Roma Olimpic 14-43

Al 6’ passa in vantaggio Roma con la meta di Riccardo Cioni, dalla piazzola Vella non centra i pali per i due punti aggiuntivi. Gli ospiti laziali continuano il pressing nei 22 metri peloritani ma Messina si difende bene. Superato metà tempo però Roma torna a segnare punti con la meta di Adriano Pastore a cui questa volta Vella aggiunge i due punti aggiuntivi per il momentaneo 0-12. Messina Rugby in confusione e qualche minuto dopo da una touche a centrocampo nuovamente Adriano Pastore semina il panico tra le fila peloritane arrivando a concludere in meta, poco dopo contrattacco romano con Fabio che mette la quarta meta per gli ospiti, delle due Vella ne trasforma solo una. Sotto 0-24 superata la mezz’ora Messina ha una reazione e alla prima apparizione nei 22 avversari riesce a trovare la meta con Giovanni Ravaioli, bravo a mandarlo in meta con l’ultimo passaggio Alessio Solano il quale poi trasforma praticamente da sotto i pali per il 7-24 che chiude la prima frazione di gioco.

Nei secondi quaranta minuti ancora Messina segno stavolta è brava a sfruttare un errore degli ospiti e con la meta di Kese, trasformata da Solano, riapre la partita sul 14-24. Solano intorno al 50’ sbaglia un piazzato che poteva regalare a Messina di rientrare a distanza di break. Poi però Roma ricomincia a macinare gioco, per dieci minuti la difesa di Messina regge, una volta costretta ad annullare e poco dopo è bravo Ouedraogo intorno al 64’ a trascinare fuori un avversario lanciato in meta. Ma negli ultimi 20 minuti Roma abbatte le difese messinesi trovando altre tre mete con Fabio all’ora di gioco, trasformata da Vella, poi Lo Guzzo subentrato dalla panchina e non trasforma Massimiliano Cioni che invece trasforma l’ultima meta a pochi minuti dall’80’ di Riccardo Cioni che fissa il punteggio sul 14-43 finale.

