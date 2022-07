Messina. Sentiero dei due mari, a piedi con vista Jonio e Tirreno VIDEO - Tempostretto

Recentemente provvisto di segnaletica, l’abbiamo percorso per intero con padre Giovanni Lombardo, scoprendone le caratteristiche tecniche, storiche, la geologia, la fauna e i panorami

MESSINA. Un percorso unico nel suo genere, un cammino che abbraccia scenari e panorami sulle due coste della provincia di Messina. Creato dall’associazione Camminare i Peloritani, unisce vecchie tracce e antichi sentieri, come il Girasì nel territorio di Rometta, e lo stradone militare, sulla dorsale dei monti Peloritani. Recentemente è stato provvisto di segnaletica, indicazioni che permettono a chiunque di poterlo percorrere in sicurezza, 15 km fra il verde dei boschi e l’azzurro del mare. L’abbiamo percorso per intero con padre Giovanni Lombardo, scoprendone le caratteristiche tecniche, storiche, la geologia dei Peloritani, la fauna e i panorami.

Descrizione del percorso

Partendo dai ripetitori (1050m), qualche tornante prima del Santuario di Dinnammare, si imbocca la vecchia strada militare, ed immediatamente sulla sinistra, si apre la prima finestra sullo Stretto di Messina e la falce del porto storico della città. Proseguendo sul versante ionico, in leggera discesa, in affaccio sulla vallata di San Filippo, dopo 1,2 km , si incontra “Portella Larderia” dove lo sguardo comincia a spaziare sui due mari, Ionio e Tirreno. Improvvisamente la sterrata si copre di vegetazione con l’approssimarsi del bosco composto da roverella, leccio, sughera, pino e castagno. In corrispondenza della Portella si scende verso destra seguendo la sterrata che conduce verso Rometta. Dopo alcuni lunghi tornanti si raggiunge il bivio Brignoli dove si prosegue verso sinistra incontrando l’area attrezzata omonima. Proseguendo il panorama si apre e, come d’incanto, appare lo straordinario scenario delle Isole Eolie, insieme al Golfo di Milazzo con l’omonimo Promontorio: siamo a “Portella vento“ (punto più basso dell’itinerario 683m), uno dei luoghi piu’ panoramici del versante Tirrenico. Si prosegue sul sentiero Girasi’ e, dopo un tratto su sterrata, il terreno diventa roccioso assumendo sembianze di tipo alpino. Prima del Rifugio e del Puntale Girasì, si devia verso sinistra, in salita, passando accanto alla fonte del Soldato. Si raggiunge una portella sulla strada militare (Dorsale dei Peloritani). La si lascia sulla destra, per imboccare il sentiero che taglia i tornanti, verso sinistra, in salita. Ci si immette nuovamente sulla Dorsale e la si segue per circa 1 km. In corrispondenza di un tornante panoramico che precede il bivio di Puntale Bandiera, si imbocca, sulla destra un sentierino di cresta, in ripida discesa per raggiungere il sentiero di mezzacosta che, verso sinistra in leggera salita, conduce al Rifugio e all’area attrezzata Case Maressa, dove è possibile sostare per il pranzo. Si prosegue nuovamente sulla Dorsale per tornare al punto di partenza, ammirando, sulla destra, la costa calabra distesa da Palmi a Scilla, con l’immagine dello Stretto che unisce idealmente il continente con la nostra Isola.

Informazioni

Visitando la pagina Facebook o il sito, è possibile richiedere la traccia gps dell’intero percorso.