Messina senz’acqua. Lavori in corso come da programma VIDEO

Tecnici e operai stanno procedendo con gli interventi progettuali previsti

AGGIORNAMENTO ORE 13

Gli interventi più grossi di Tremestieri e Roccalumera, quelli rinviati a febbraio, stanno procedendo bene. Gli operai hanno sostituito il pezzo di condotta e inserito i giunti dielettrici. Sono già alla fase della saldatura, se i lavori continuano a questo ritmo si finirà nei tempi e anche prima. Per l’erogazione regolare però bisognerà comunque aspettare tra sabato e domenica. In cantiere il sopralluogo della presidente di Amam, Loredana Bonasera, e del sindaco Federico Basile.

Avviati come da programma i lavori previsti nel quarto step del Progetto di mitigazione della vulnerabilità della condotta dell’acquedotto Fiumefreddo.

Dalle 7 di stamattina, tecnici e operai stanno procedendo con gli interventi progettuali previsti a Roccalumera e Tremestieri. Approfittando dell’arresto del flusso idrico lungo la tubazione adduttrice principale da un metro di diametro, che porta l’acqua a Messina da Piedimonte Etneo, stanno eseguendo anche la sostituzione di scarichi e sfiati nei comuni di Calatabiano, Letojanni e l’efficientamento delle reti cittadine.

Tutto procede anche secondo il Piano a supporto della popolazione definito dal Comune con Amam: è attivo infatti, dalle 8 di oggi, il Centro Operativo Comunale (COC), che da sabato 16 a domenica 17 marzo, osserverà orario dalle 7 a mezzanotte, per dare assistenza alla popolazione e accogliere le richieste di intervento, sino a normalizzazione del servizio idrico.

Il Coc sarà l’unico organismo, contattabile al numero 090-22866, che gestirà da oggi a domenica 17 le azioni di assistenza alla popolazione ovvero gli approvvigionamenti con le autobotti mobili in tutto il territorio, avvalendosi della struttura di protezione civile attiva anche in casi come questo, cui Amam presenzia con proprie unità, per ridurre al massimo i disagi degli utenti.

A massimo supporto dei cittadini ci sono anche le postazioni fisse delle autobotti, dalle 7

a mezzanotte, che stazionano presso:

 rotatoria Annunziata,

 rotatoria Granatari,

 San Michele

Attivi invece H 24 i 4 Rubinetti, situati presso gli impianti:

 SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

 VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

 VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

 VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele

Amari

Amam invita sempre la popolazione a fare uso parco della risorsa idrica, a verificare la funzionalità dei propri impianti e reti idriche private.