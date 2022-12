Messina Servizi. "La nostra domenica nelle discariche a cielo aperto" VIDEO - Tempostretto

Gli interventi di bonifica a Maregrosso: "La gente butta di tutto e noi torniamo due o tre volte nella stessa zona"

intervista di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Due interventi di Messina Servizi nelle discariche a cielo aperto di Messina. Una domenica mattina, l’11 dicembre, salita San Cosimo e un’altra lì vicino, sempre a Maregrosso. Ci sono il capoarea Messina centro Gaetano Munnia, il vice Antonio Comandè, i team leader Carmelo Lombardo e Antonino Ferro. Una squadra per pulire aree usate in modo improprio per gettare rifiuti.

Spiega il capoarea Munnia: “Abbiamo trovato le solite mini discariche che facciamo due o tre volte la settimana. Ci sono persone che buttano abitualmente la spazzatura in strada e noi dobbiamo intervenire. Per la società è un costo. Viene utilizzato personale preso da altri servizi. Sono interventi straordinari dovuti alle brutte abitudini dei messinesi. Aggiunge il vice capoarea Comandè: “Dato che non fanno la differenziata, si trova di tutto. Per noi è diventata una routine: interveniamo in tante zone, lì dove si gettano i rifiuti, e poi ritorniamo a distanza di giorni, ritrovandoli di nuovo”.

L’appello è a utilizzare grauitamente le isole ecologiche e il servizio a domicilio per gli ingombranti (numero verde 800 042222). E Munnia aggiunge: “Continuare a buttare i rifiuti in strada significa alimentare l’emergenza igienica e sanitaria, tra topi, gatti ed enormi problemi ambientali. C’è una grande collaborazione con il corpo della polizia municipale e grazie al loro impegno stanno diminuendo le mini discariche in città. Ognuno fa la propria parte per ottenere questo risultato”.

Fondamentale, infatti, la sinergia tra amministrazione comunale, Messina Servizi, polizia municipale, guidata dal comandante Stefano Blasco, e cittadinanza per rinnovare e rendere più efficace un servizio di questo tipo. Una Messina più vivibile è possibile.

L’intervento

