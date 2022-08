Messina. "Tanti disagi in via Caristi a causa di una buca, la strada rimane chiusa" VIDEO - Tempostretto

I cittadini della zona di villaggio Sant'Agata invocano un intervento risolutivo

MESSINA – Una buca creatasi nel mese di febbraio. Un intervento dell’Amam ma il problema si è ripresentato. Poi la zona attorno alla via, nel villaggio Sant’Agata, è stata chiusa per ragioni di sicurezza e, di mese in mese, la situazione è rimasta irrisolta. Non c’è stata alcuna risoluzione definitiva e gli archetti posizionati per delimitare la buca, di fatto, sostengono i residenti, costituiscono una barriera trasversale che ostacola il libero flusso delle acque meteoriche, trattenendo sedimenti e rifiuti di ogni genere, come sterpaglie e altro.

Secondo chi vive nella zona, la buca potrebbe danneggiare le fondamenta delle abitazioni e creare un pericolo di protezione civile. Nel mese di maggio, una nota del commissario straordinario Santoro sollecitava un intervento definitivo.

Via Caristi in questi giorni

Tempostretto si è già occupato del problema ed è pronto ad accogliere gli aggiornamenti da parte di Comune e delle altre realtà competenti.

In particolare, siamo in contatto con l’assessore Massimo Minutoli.

Il cedimento della carreggiata in ottobre

In ottobre, si era verificato un cedimento della carreggiata, collassata a causa della rottura del tubo in cui convogliano le acque piovane. Condotta diventata insufficiente a contenere l’enorme quantità di acqua che viene giù dalle colline insieme con spazzatura e sterpaglie, le quali tappano le griglie di scolo. Ad aggravare la situazione, secondo i residenti, il fatto che parte delle acque bianche venga convogliata nella rete fognaria, causando così anche danni ai tombini e sversamento di liquami in mare.

“L’intervento di riparazione è urgentissimo”

Sempre secondo i residenti, “la buca continua ad ampliarsi. Nella stessa confluiscono grosse quantità di acqua piovana che inevitabilmente vanno a inondare le fondamenta dei fabbricati limitrofi e le tracce di umidità di risalita sono già abbastanza evidenti. Da questa buca si sprigionano sempre maggiori cattivi odori, forse liquami, e al contempo “scorazzano” insetti di varie specie”.

Di conseguenza, mentre ci avviciniamo alla stagione delle piogge, e già il maltempo ha provocato danni, la riparazione della buca risulta urgentissima. Una priorità per chi vive in zona, al pari della rimozione degli archetti.

Articoli correlati