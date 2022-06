Messina. Tra gli assessori di Basile debutta Liana Cannata: "Ai giovani dico di non arrendersi" VIDEO - Tempostretto

Emozionata e quasi commossa, la giovane ha prestato giuramento ed è l'unica new entry in Giunta rispetto alla precedente amministrazione

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – “Un’emozione indescrivibile”. Commenta così il giuramento da assessore l’unica new entry nella squadra del neo-sindaco Federico Basile, almeno rispetto alla precedente Giunta, Liana Cannata. Era stata annunciata già lo scorso marzo, all’inizio della campagna elettorale di Sicilia Vera, e oggi ha prestato giuramento diventando ufficialmente il nuovo assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità.

Cannata: “Onore, ma anche grande onere”

“Un onora, ma anche un grande onere. Ci metteremo subito al lavoro per portare avanti i programmi insieme a Federico e agli altri assessori – ci racconta Liana Cannata, emozionata ma carica in vista del nuovo percorso da intraprendere – Le priorità sono sicuramente occuparsi dei giovani che vivono qui. Parlare anche di Brain Gain, quel guadagno cerebrale di cui alcuni Paesi e città godono e noi no. Dobbiamo creare una città attrattiva, affinché diventi fonte di attrazione per i giovani del resto d’Italia, d’Europa e del mondo”.

L’appello ai giovani di “non arrendersi”

“Ancora non abbiamo iniziato ma abbiamo tutto in mente – continua l’assessore – ma a breve vedrete i frutti di un lavoro che abbiamo già iniziato nelle nostre stanze. Ci metteremo in azione subito per i primi risultati. L’appello che faccio ai giovani è di non arrendersi: oggi io sono la dimostrazione vivente che anche all’interno della propria città qualcosa può essere realizzato e possiamo diventare noi stessi i protagonisti del cambiamento”.