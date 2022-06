Messina. Vandali in azione al "Campo George Floyd": staccati anche i canestri VIDEO - Tempostretto

Nella notte è stato vandalizzato l'impianto donato da Renato Accorinti alla città: un'area di gioco e svago gratuita, che ora versa in condizioni di degrado

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Il “Campo libero George Floyd” è stato vandalizzato. Il playground donato dall’ex sindaco Renato Accorinti, che ha destinato parte della differenza tra l’indennità di sindaco e lo stipendio di professore dei cinque anni in cui è stato primo cittadino alla realizzazione del campo da basket gratuito, adesso non sarà più utilizzabile. O quantomeno non nelle condizioni attuali. Tra reti divelte e immondizia, la struttura non versa nelle migliori condizioni ma c’è chi ha pensato, durante la notte, di staccare perfino i canestri.

Il campo è stato inaugurato nel settembre 2020

Un atto assurdo e senza senso, che va a toccare un’area sportiva, libera e d’aggregazione, che dal settembre 2020 a oggi ha ospitato ragazze e ragazzi, bambine e bambine, che gratuitamente hanno potuto giocare e stare insieme in piena zona falcata. Un vero peccato vedere il degrado generato dall’azione dei vandali a pochi passi dai murales con il volto di George Floyd e quello di Kobe Bryant, stella del basket scomparsa qualche anno fa. “L’importante è uscire dal campo felici”, si legge citando proprio una frase del campione. Ma da oggi, felici, non si potrà più uscire.