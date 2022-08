Messina, villaggi e giovani protagonisti. Cannata: “Spazi e botteghe d'artista nei borghi” VIDEO - Tempostretto

Nuovi progetti e idee nate dall’incontro in Comune con Maria Grazia La Fauci, direttrice del Trinacria Theatre Company

MESSINA. Un mese di laboratori e tre giorni di spettacoli finali in piazza a Pezzolo, si è conclusa così l’esperienza del Trinacria Theatre Company, gruppo di giovani artisti provenienti da tutto il mondo. Alle serate, insieme a moltissimi spettatori, hanno assistito anche il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore Liana Cannata, i quali nei giorni scorsi hanno accolto al Municipio la direttrice della compagnia Maria Grazia La Fauci, ragazza di origine pezzolote ma nata e residente in America, la quale da ormai otto anni ospita artisti internazionali nel suo paese d’origine per un soggiorno artistico.

Il futuro dei borghi

L’incontro in Comune è stata occasione per parlare di futuro e arte. “L’esperienza di Pezzolo ci lascia un grande esempio” ha commentato l’assessore alle politiche giovanili Cannata “L’intenzione dell’amministrazione è quella di organizzare in futuro spazi e botteghe d’artista nei borghi del comune, in modo da rendere i villaggi sempre più vivi e protagonisti”.