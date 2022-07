Meteo Messina: weekend con caldo moderato e brezze sulle coste VIDEO - Tempostretto

Sarà un fine settimana caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, con un lieve aumento delle temperature massime

Sabato 16 luglio 2022 sarà una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche modesto annuvolamento cumuliforme in sviluppo sui rilievi. Il clima sarà caldo, ma ben mitigato dal soffio delle brezze lungo le coste. Le temperature massime raggiungeranno valori di +31°C +32°C. Venti deboli, con brezze prevalenti sulle coste, mentre sullo Stretto spirerà il “vento Cavaliere”. Mari generalmente poco mossi.

Foto di Matteo Arrigo

Domenica 17 luglio 2022 l’alta pressione subtropicale assicurerà ancora condizioni di tempo stabile, caldo e soleggiato, in parte addolcito dalle brezze. Le temperature massime saliranno di qualche grado, con massime sui +31°C +32°C in città, e punte fino a +33°C +34°C in provincia. I venti soffieranno da deboli a molto deboli, a prevalente regime di brezza, mantenendo i mari quasi calmi.