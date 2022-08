Meteo weekend Messina: calo termico, possibilità di fenomeni temporaleschi sul Tirreno VIDEO - Tempostretto

L'ondata di calore in ritirata nelle prossime ore darà spazio ad un calo termico e a qualche fenomeno di instabilità, specie nel basso Tirreno

Sabato 20 agosto 2022 avremo cieli che spazieranno dal poco nuvoloso al nuvoloso, nel corso della giornata degli annuvolamenti cumuliformi si formeranno gradualmente fra il basso Tirreno e l’area dei Peloritani. Non è esclusa la possibilità di qualche improvviso temporale che dal mare potrebbe spostarsi in direzione della costa tirrenica e l’area dello Stretto. Le probabilità sono pero medio-basse, del 30/40%. Le temperature si porteranno in linea con le medie stagionali, con massime sui +31°C e minime sui +23°C. Mari da poco mossi a mossi.

Domenica 21 agosto 2022 vedrà fin dal mattino della variabilità positiva sulla riviera tirrenica e sullo Stretto, con ampi spazi soleggiati, cieli sereni e limpidi, alternati al passaggio di annuvolamenti. Durante la giornata non si può escludere la formazione di qualche isolato temporale sull’area del basso Tirreno, tra le Eolie e la costa calabrese, anche se le probabilità di sconfinamento sui litorali messinesi sono ancora basse.