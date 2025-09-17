Mini discariche abusive. “Oggi inizia la guerra contro gli incivili” VIDEO

Troppi rifiuti abbandonati ogni giorno sulle strade. Il pugno duro di Messinaservizi per stanare gli "zozzoni"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono tornate le montagne di rifiuti e ingombranti sulle strade di Messina. Nel periodo estivo le mini discariche abusive sono comparse come funghi in diversi quartieri della città. Cittadini, consiglieri e presidenti delle cinque municipalità ne segnalano ogni giorno qualcuna.

“Oggi inizia la guerra contro gli incivili”

“Oggi inizia la guerra contro gli incivili”, dichiara l’assessore ai Rapporti con Messinaservizi, Nino Carreri. L’azienda, infatti, ha dato inizio ad un ciclo di bonifiche straordinarie per stanare gli “zozzoni” attraverso delle indagini da parte della Polizia municipale. Ma l’azione ha anche l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza segnalando eventuali comportamenti illeciti.

Abbandonare rifiuti sulle strade è reato

“Ricordiamo a tutti che abbandonare i rifiuti è reato e da agosto le multe sono molto più severe”, dichiara la presidente di Messinaservizi, Mariagrazia Interdonato. “Invitiamo i cittadini che assistono ad abbandoni sulle strade a denunciare”, dice l’assessore con delega agli Interventi igienico-sanitari, Massimo Minutoli.

“Vergognoso e irrispettoso verso chi si impegna a differenziare”

“E’ vergognoso ridurre una strada di passaggio in questo stato. Irrispettoso per i cittadini che ci abitano e per chi ogni giorno si impegna a differenziare nel modo corretto”, dichiara il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto. Insieme ad alcuni consiglieri ha partecipato all’azione di bonifica con l’intento di lanciare un messaggio forte alla cittadinanza.

Le bonifiche straordinarie costano ogni anno 2 milioni

Un pomeriggio dedicato ad una mini discarica che si è formata giorno dopo giorno in via del Santo. Sacchetti di rifiuti, indumenti e molti ingombranti. Sul marciapiedi c’era di tutto. Ci sono voluti diversi operatori e un paio di ore per raccogliere tutto il materiale. Oltre all’intervento degli agenti della Polizia municipale che hanno avviato le indagini per risalire ai trasgressori. L’insieme di tutte queste operazioni straordinarie costa a Messinaservizi 2 milioni di Euro ogni anno.