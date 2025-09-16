Discarica abusiva al villaggio Santo, al via la bonifica. Due le segnalazioni a Tempostretto

Intervento ieri di Messina Servizi. L'obiettivo è avviare una nuova campagna di comunicazione contro l'abbandono in strada dei rifiuti. Un reato penale

MESSINA – In estate è stato boom di discariche abusive e abbandono di rifiuti in strada. E la presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, evidenzia che durante questa stagione c’è sempre un’escalation. Ma a Palazzo Zanca si è deciso di rafforzare l’impegno contro questo reato penale. Nonostante si prevedano sanzioni fino a 18mila euro, in base al decreto legge 116, tanti cittadini sottavalutano questo comportamento. Ieri pomeriggio, intervento della partecipata a villaggio Santo dove gli operatori hanno trovato di tutto all’aperto: materassi, frigoriferi, mobili, sedie, tavoli.

Le due segnalazioni a Tempostretto

La zona invasa dai rifiuti è stata proprio oggetto di due segnalazioni a Tempostretto, in agosto e a settembre, da parte dei nostri lettori, evidenziando l’esposizione di arredamento in strada al villaggio Santo. Una discarica di mobili e suppellettili creata da uno svuota-cantine o da qualche incivile che ha liberato la sua abitazione lasciando tutto sul marciapiede. In generale, il nostro giornale riceve quasi ogni giorno segnalazioni al numero 366 872 6275 su questa piaga sociale. Una vera e propria “malattia”, sul piano del comportamento, con danni enomi all’ambiente, all’igiene e alla qualità della vita.

Dopo #machitelofare, l’intenzione è di avviare una nuova campagna comunicazione, pubblicizzando le azioni di bonifica. Un’azione congiunta tra Messina Servizi, polizia municipale e Comune, con gli assessori Massimiliano Minutoli e Nino Carreri, ieri presenti durante l’intervento.

L’incremento delle telecamere, l’informazione, la bonifica e la repressione sono tutti aspetti che si punta ad armonizzare. La battaglia è anche culturale e sociale.

