Musolino: “Da Schifani a ponte e Pnrr, solo chiacchiere” VIDEO

Incontro a Messina con la senatrice e il deputato Faraone di Italia Viva: "Rischiamo di perdere in Sicilia i fondi e problema viabilità per la grande opera"

MESSINA – Incontro messinese del ciclo “Finì a Schifani”, organizzato dalla senatrice Dafne Musolino e dal deputato Davide Faraone di Italia Viva. L’incontro con la città, all’hotel Royal di via Tommaso Cannizzaro, ha avuto come tema “Pnrr, ponte e infrastrutture: solo chiacchiere “.

“Rischiamo di perdere in Sicilia i fondi del Pnrr, rischio paralisi nella viabilità per il ponte a Messina”

“Allo stato attuale dell’utilizzo dei fondi del Pnrr in Sicilia, il rischio è che, visto il ritardo nella spesa , le somme assegnate vengano assegnate ad altre regioni più virtuose nell’impiego delle risorse”. Lo ha dichiarato stamattina la senatrice in apertura dei lavori. “Se si vuole realizzare il ponte è necessario che si crei una viabilità alternativa. Altrimenti Messina rischia di paralizzarsi”, ha aggiunto Musolino.

Ha messo in evidenza la senatrice: “È necessario parlare di fatti concreti. Ogni narrazione diversa, che vorrebbe sostenere l’importanza della realizzazione in via preliminare delle opere compensative non ha alcuna concretezza. Come Italia Viva abbiamo sempre espresso le nostre riserve su questo progetto e che conducono alla necessità che si realizzino prioritariamente le infrastrutture ferroviarie e stradali, senza le quali il Ponte è un’opera fine a sé stessa. In Sicilia deve essere colmato il gap dei trasporti che rende impossibile lo sviluppo. L’impegno di Italia Viva è in tal senso, così come il nostro voto positivo sul ponte è da interpretare in tal senso come una condicio sine qua non“.

Per il Pnrr, “abbiamo già proposto una cabina di regia che tenga sotto controllo in Sicilia dell’avanzamento nell’utilizzo delle risorse affinché non si utilizzino per la conquista del consenso. Ma occorre che vengano impiegate per il futuro della Sicilia e del suo sviluppo”.

“Finì a Schifani: uno slogan per tenere alta la guardia sulla Regione siciliana e la gestione dei fondi”



“Finì a Schifani vuol essere un monito affinché si tenga alta la guardia su come si gestisce la Regione. Lo stesso vale per la gestione dei fondi del Fondo di sviluppo e coesione e dei Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), per i quali Schifani è corso a Roma a incontrare il ministro Foti per negoziare una dilazione delle scadenze che evidenzia anche in tal caso l’incapacità di questo governo regionale”, ha concluso la senatrice Musolino.

Il movimento “Partiamo da qui” propone Musolino come futura candidata sindaca

Nel frattempo, l’avvocato Ninni Petrella, presidente del movimento politico culturale “Partiamo da qui”, ha lanciato la possibile candidatura della senatrice come sindaca. “Messina ha bisogno di una guida autorevole, competente e determinata. Per questo, ho lanciato la sfida di vedere Dafne Musolino candidata a sindaca della nostra città. La sua esperienza, la sua conoscenza delle dinamiche amministrative e la sua capacità di dialogo con i cittadini rappresentano le basi per un progetto politico solido e innovativo”. Queste le parole durante il dibattito pubblico “La Messina che vorrei… La Messina che vogliamo…”. In primo piano un confronto con la senatrice di Italia Viva.

Ha aggiunto Petrella: “Non basta denunciare i problemi, bisogna affrontarli con soluzioni concrete e una visione chiara. Il nostro obiettivo è costruire una Messina che offra opportunità ai giovani, tuteli i lavoratori, valorizzi il suo patrimonio e garantisca servizi efficienti. E questo è possibile solo con una leadership capace di ascoltare e agire”.

Articoli correlati