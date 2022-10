Musolino: "Per liberare la spiaggia di Torre Faro solleciterò la Regione" - Tempostretto

Un impegno come assessora uscente che non intende abbandonare: "Il mio lavoro per Messina continua"

MESSINA – Cancelli e chiusure che impediscono l’accesso a mare. In procinto di lasciare la Giunta e di approdare a Roma come senatrice, Dafne Musolino rassicura che il suo impegno al servizio del territorio continuerà. E, tra i temi sollevati da Tempostretto, non manca quello dello sbocco a mare nella spiaggia di Torre Faro e di tutto il litorale: “Su questo argomento ho avviato un confronto con la Struttura territoriale dell’ambiente (Sta) perché il demanio è sotto la loro gestione. Spetta a loro farmi sapere se tutte queste chiusure che sono state fatte a monte dei terreni demaniali siano state autorizzate o meno. In modo informale mi è stato detto che non sono autorizzate. Ma io non ho ricevuto, da parte loro, una ricognizione ufficiale in cui mi si dice se sono tutte o in gran parte non autorizzate, non l’ho ricevuta”.

Aggiunge la neo senatrice: “Solleciterò gli uffici della Regione perché i poteri del sindaco, con un’ordinanza, devono passare prima da un accertamento della natura abusiva di queste chiusure. Mi impegnerò al massimo perché l’affaccio al mare sia recuperato finalmente“.

“Una fatto una promessa ai messinesi”

Aggiunge la quasi ex assessora: “Si tratta di una promessa che ho fatto ai messinesi: Dafne Musolino non abbandona i messinesi e non lascia Messina. Si va a Roma non per occupare una poltrona ma per portare avanti le battaglie per i territori messinesi e di Enna che mi hanno eletto”.

