Messina. Lunedì la nuova Giunta, il commiato di Gallo e Musolino - Tempostretto

MESSINA – Lunedì prossimo, alle 9.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca il sindaco Federico Basile presenterà la nuova formazione del suo Esecutivo. L’incontro, sarà anche occasione per gli avvocati Dafne Musolino e Francesco Gallo, di porgere ai giornalisti e alla cittadinaza i saluti di commiato, a seguito della loro proclamazione di eletti rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati. Al termine della conferenza stampa il sindaco ha convocato, alle 10.30, la deputazione nazionale e regionale messinese, sempre a Palazzo Zanca, per un confronto in merito al ruolo della Città di Messina nell’ottica della nuova compagine governativa nazionale e regionale.

