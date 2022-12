Natale a Messina: è già vigilia di... isola pedonale e mercatini VIDEO - Tempostretto

Piazza Cairoli protagonista tra cibo e hobbisti, ma anche arte e decorazioni in giro per una città che si prepara, tra felici e scontenti, alle festività

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – C’è a chi piace, c’è a chi no. C’è chi si lamenta e critica le decorazioni e chi le ammira affascinato, belle e colorate, in pieno clima di festività. Il Natale è ormai alle porte ma Messina si prepara soprattutto all’esperimento isola pedonale, che da domani, con l’accensione degli alberi e delle luminarie, sarà effettivamente operativo sul viale San Martino. I cartelli sono stati già affissi: da via Santa Cecilia a Piazza Cairoli sarà pedonalizzazione permanente fino all’8 gennaio.

Viale San Martino “basso”: isola a tempo e parcheggi vietati

Nella parte bassa del viale San Martino, fino all’angolo con via Primo settembre e poi a “salire” fino al Duomo, invece, scatterà dalle 20 alle 4 di notte, sempre fino all’8 gennaio, termine ultimo delle festività. E in questa stessa area, inoltre, vigerà il divieto permanente di parcheggio perché lì, accanto alla strada che poi sarà chiusa, si dovrà camminare e ci saranno attività ancora tenute segrete dall’amministrazione.

Il mercatino a Piazza Cairoli

E intanto Messina si abbellisce: gli alberi di Piazza Cairoli, Piazza Unione Europea e Piazza Castronovo sono pronti. Gli alberelli lungo l’isola pedonale sono già stati sistemati e in queste ore si concluderanno i lavori per le luminarie. E poi, sempre a Piazza Cairoli, arriverà il mercatino. Le casupole in stile Street Food Fest sono pronte e saranno una quarantina. Ci saranno specialità culinarie di vario tipo, dolci e salate, ma anche e soprattutto spazi dedicati agli hobbisti. La parola d’ordine sarà artigianato “handmade”, fatto a mano, e c’è già grande curiosità in piazza, con stand che porteranno prodotti anche da altre Regioni italiane. E infine ci saranno le associazioni di volontari e le società partecipate.

Isola pedonale e decorazioni: tra preoccupati e soddisfatti

Lo spirito natalizio si sente già. Ma c’è anche una parte di cittadinanza che resta preoccupata dell’impatto che l’isola e il divieto di parcheggio possa avere sulle attività della zona meno frequentata del Viale San Martino, quella che vedrà la pedonalizzazione dalle 20. “Se non si fa qualcosa – ci spiega un esercente – il rischio è che ci penalizzi anche il divieto di parcheggio, con la gente che non verrà nemmeno a prendersi un caffè”. Ma l’amministrazione ci ha assicurato che qualcosa si farà e lo vedremo presto. A chi è preoccupato si affianca anche l’entusiasmo di chi dice “era ora”. Tanti i cittadini che si fermano a fotografare le decorazioni. Il Natale arriverà tra meno di venti giorni, ma a Messina è già una vigilia importante.

