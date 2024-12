“Nel 2025 educazione sessuale nelle scuole. Priorità a giovani, lavoro e pari opportunità” VIDEO

E poi aprire uno sportello a Palazzo Zanca per dare risposte a chi vive discriminazioni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Fra le priorità dell’assessora alla Scuola e Politiche giovanili, Liana Cannata, c’è in testa quella di portare l’educazione sessuale all’interno degli istituti scolastici. Poi i giovani e la connessione con il mondo del lavoro, tramite il portale Young Me, e l’apertura di uno sportello Pari opportunità all’interno di Palazzo Zanca per dare risposte a chi vive discriminazioni. Fra i risultati del 2024 il regolamento per gli artisti di strada.