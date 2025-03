“Nel blu”, ecco il nuovo video dei Negrita girato a Messina

Lo ha girato il regista messinese Saverio Tavano. Nelle immagini la spiaggia di Capo Peloro

Con lo sguardo rivolto verso il cielo e i piedi ben piantati sulla terra bruciata dagli anni spietati, i Negrita sono oggi su tutte le piattaforme con il singolo e il video di Nel Blu (Lettera ai Padroni della Terra), girato a Messina dal regista Saverio Tavano. “Un manifesto, un atto di resistenza poetica – lo definisce la band – che travalica i confini della musica”. Il brano anticipa il nuovo disco Canzoni Per Anni Spietati in uscita il 28 marzo per Universal/USM.

Il pezzo prende ispirazione dal celebre Masters of War di Bob Dylan, una canzone che negli anni ’60 denunciava con feroce lucidità l’industria bellica e le sue conseguenze. Nel 2025, il conflitto non è solo sulle armi, ma sulle coscienze: in un’epoca di disinformazione e manipolazione globale, il brano si fa portavoce di un’umanità smarrita, di antieroi che, con l’ultima scintilla di consapevolezza, scrivono una lettera ai padroni della terra. Il ritmo incalzante, il groove solido e l’anima rock rendono il pezzo una delle vette espressive dell’album, un inno alla ribellione consapevole.

“Siamo piuttosto orgogliosi di questo pezzo. In qualche modo è forse anche il più rappresentativo del disco e non è un caso che lo apra“, dicono i Negrita. L’immaginario visivo che accompagna Nel Blu (Lettera ai Padroni della Terra) è potente e simbolico: una tipografia, luogo di stampa e diffusione della verità scritta, diventa il teatro di una rivoluzione silenziosa.

Il video, girato a Messina da Saverio Tavano per Italy Unlocked films pone al centro il testo. Tra inchiostro e carta, due tipografi lavorano alla composizione di un messaggio. Un vecchio televisore si accende: frammenti di guerra, volti, povertà, mentre dai rulli della macchina da stampa iniziano ad apparire testi di resistenza e il blu, simbolo di speranza e trasformazione si insinua nello spazio. La lettera ai padroni del mondo è pronta, un gruppo di bambini in bicicletta, custodi del futuro, pedalano fino a una spiaggia, dove la lettera viene lanciata nel vento, verso il mare, verso il cielo, verso il mondo. Il messaggio è libero, pronto a raggiungere chi è disposto ad ascoltare. Negli ultimi istanti, la tipografia è vuota. I Negrita entrano in scena, esplorano lo spazio e, in un gesto denso di significato, ripongono la chiave nel cassetto da cui tutto era iniziato. La rivoluzione non si ferma, si trasmette.

I Negrita lanciano con questo brano un messaggio che possa prendere vita nelle mani di chi lo ascolta. Per questo, con il videoclip di Nel Blu (Lettera ai Padroni della Terra), la band ha chiamato a raccolta i propri fan, invitandoli a diventare parte di questa catena di resistenza e consapevolezza. Attraverso un’azione semplice ma potente, si potrà condividere il messaggio: indossando la t-shirt con il testo del brano o applicando gli sticker dedicati su propri oggetti (pc, bici, smartphone, ecc) fotografando o filmando il proprio contributo e condividendolo. Un passaggio di testimone, un piccolo gesto collettivo per trasformare una canzone in movimento.

