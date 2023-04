Nuovi parcheggi gratuiti per 6 mesi, Basile: "Ma non abituatevi troppo" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco annuncia che il cantiere viale Europa Est potrebbe concludersi entro fine maggio

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Vi mostriamo, in video, i nuovi parcheggi di interscambio Europa Centro e San Cosimo inaugurati questa mattina dal sindaco Federico Basile e dal vice e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello. Le due aree rimarranno gratuite per i prossimi sei mesi. “Li lasciamo gratuiti perché capiamo i disagi che ci sono con i tanti cantieri aperti in città”, dichiara il sindaco. Ma invita i cittadini a non abituarsi troppo alla gratuità e ribadisce che la logica del parcheggio d’interscambio è quella di lasciare l’auto e prendere il mezzo pubblico.

Europa Est, Basile: “Pronto a fine maggio”

Abbiamo visitato anche il parcheggio Europa Est in cui sono ancora in corso i lavori. “Il cantiere dovrebbe concludersi entro fine maggio”, annuncia il sindaco Basile.

Anche il parcheggio San Cosimo, in foto, è stato utilizzato stamattina dai cittadini che si recavano al mercato Vascone o a Villa Dante. Qui oltre ad un parcheggio per disabili è presente uno stallo rosa dedicato alle donne in gravidanza, il primo realizzato in città.