“Oggi facciamo la storia”: Messina e Reggio firmano un accordo in mezzo allo Stretto VIDEO

Il protocollo d’intensa firmato dai due sindaci sul traghetto insieme alle giunte e ai consigli comunali

Una firma congiunta sui flutti dello Stretto per sancire una svolta nella cooperazione tra le due sponde. Riunite in seduta straordinaria a bordo di un traghetto che unisce la Sicilia alla Calabria, le giunte comunali di Messina e di Reggio Calabria hanno approvato il protocollo d’intesa per l’avvio formale dell’Area Integrata dello Stretto, tracciando le linee guida per la mobilità, lo sviluppo economico, il turismo e la transizione ecologica e digitale.

Basile: «Un milione di abitanti in un’unica realtà economica»

Il protocollo – spiega il sindaco di Messina, Federico Basile – «è composto da articoli nei quali si parla prima di mobilità, poi di elementi di sviluppo economico, di cultura, di turismo, altro elemento fondamentale, individuando già degli asset che possono portare benefici nelle due sponde sia ai cittadini messinesi che calabresi, ed elementi che collegano anche il tema della transizione ecologica e digitale.

1.103.453 abitanti è la somma delle due città metropolitane al 1° gennaio 2026, con oltre 205 comuni nelle due città metropolitane che costituiscono di fatto un’area integrata che esiste. Con la giornata di oggi, assolutamente storica e memorabile, non solo perché solchiamo il mare insieme, ma perché suggelliamo un protocollo d’intesa importante, fissiamo quelle linee guida che di fatto le due città aspettano da tanto.

Parliamo di trasporti, parliamo di mobilità non solo urbana, parliamo di elementi legati alla transizione ecologica, economica, digitale; parliamo di un qualcosa che congiunge di fatto le due città metropolitane con un lembo di mare che in 20 minuti le fa diventare ogni giorno un’unica realtà economica. Oggi, con questo importante incontro, a seguito di due o tre mesi di interlocuzioni importanti, diamo una dimostrazione concreta: ed è questo il dato fondamentale, perché se le cose si vogliono fare, si fanno.

Il primo caffè l’ho preso a luglio dal collega Cannizzaro e, nel giro di tre mesi, siamo arrivati a suggellare un accordo che non è solo documentale, ma è l’inizio di un percorso che ci vedrà poi insieme, così come stiamo facendo anche nelle sedi istituzionali opportune, affinché si concretizzi quello che forse queste due città metropolitane e queste due regioni, Sicilia e Calabria, aspettavano da tanto».

Cannizzaro: «Insieme al Governo per l’Agenzia Unica»

«È una giornata storica che segna la storia non solo di Messina e Reggio, ma del nostro Paese perché, come sapete meglio e più di noi, avviene per la prima volta – aggiunge il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro -. Le due giunte si siedono in maniera congiunta e firmano non un protocollo qualsiasi, ma un protocollo contenutistico di linee guida che vanno ad avviare e integrare il processo di questa straordinaria area. Nel passato è sempre stata narrata come un’area integrata dello Stretto, e di fatto lo è, perché i flussi pedonali quotidiani sono oltre 5.000 persone che da una sponda all’altra vivono le due aree e le due regioni; di fatto, però, istituzionalmente non c’era né una legge dello Stato né un accordo tra istituzioni che sancisse quest’area integrata dello Stretto.

Quindi oggi credo che segniamo la storia perché approviamo questo documento con le due giunte e immediatamente dopo segnaliamo al Governo, con il quale c’è già un’interlocuzione anche rispetto a questa giornata, che abbiamo consumato questo passaggio istituzionale. Sarà poi il Parlamento a dover legiferare una norma dello Stato che sancisca questo accordo. La finalità di questa giornata, ribadisco storica, è proprio questa: richiamare l’attenzione del Governo attraverso una norma nazionale che consenta l’istituzione di un’agenzia unica e la possibilità di accedere a fondi straordinari che vadano ad intensificare la mobilità nell’area integrata dello Stretto, che di fatto c’è, ma deve essere assolutamente migliorata, deve essere molto più performante e deve rendere queste due città un unicum.

Ci sono attività di mobilità che sono garantite dal Ministero dei Trasporti e altre gestite con agenzie private. Abbiamo già interloquito per far sì che ogni nave veloce possa coincidere con le partenze e gli arrivi dei nostri aeromobili da e per Roma — e non solo —, consentendo a Reggio Calabria di accogliere un’utenza messinese importante, che ha contribuito in questo ultimo anno soprattutto a superare la soglia del milione di passeggeri tra l’aeroporto di Reggio Calabria e Messina.

Oggi annunciamo anche questo perché siamo molto contenti del coinvolgimento e della partecipazione attorno a questa infrastruttura, che si candida a diventare sempre di più un hub nel Mediterraneo. Conoscete bene la nuova struttura dell’aeroporto di Reggio e capite che ha tutte le condizioni per candidarsi a hub principale sul Mediterraneo. Vuole farlo insieme a Messina e insieme all’utenza messinese, con cui ci sentiamo fratelli anche nei valori, nel senso di appartenenza, nell’orgoglio e in una cultura che è figlia della Magna Grecia.

Su una cosa sola non saremo mai d’accordo e saremo sempre divisi: l’appartenenza alla squadra calcistica. Per il resto andiamo spediti».