Parcheggi chiusi da Paradiso a Pace: residenti e commercianti pronti alla protesta VIDEO - Tempostretto

La delibera della V Municipalità chiedeva l'apertura parziale delle aree. Ecco cosa ha risposto l'amministrazione comunale

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Disagi per i residenti e calo del fatturato per i commercianti. E’ il bilancio dei primi 6 mesi di chiusura dei parcheggi danneggiati dall’erosione costiera sulla litoranea. Le uniche aree di sosta presenti nel tratto di costa che va dal villaggio di Paradiso, passando per Contemplazione e poi Pace, sono stati chiusi per questioni di sicurezza. Da allora tornare a casa o fermarsi per fare acquisti è diventato difficile. Ecco cosa raccontano una residente e un’imprenditrice della zona. Il loro malessere è dovuto sia ai problemi che affrontano ogni giorno ma anche dalla mancanza di risposte e di certezze sul futuro di queste aree.

“La nostra è una richiesta d’aiuto. Qualcuno ci ascolti”

A promuovere l’incontro con i cittadini è ancora una volta il consiglio della V Municipalità presieduta da Raffaele Verso. “Queste persone non hanno ancora avuto una risposta. Oltre il danno la beffa“, dichiara Verso. Con una delibera il consiglio aveva chiesto all’amministrazione comunale di riaprire parzialmente le aree e creare un servizio navetta dal capolinea Annunziata a questi villaggi. Ecco, in video, come ha risposto il Comune di Messina.