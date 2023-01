Parcheggi in via Consolare Pompea, "serve una soluzione tampone" VIDEO - Tempostretto

In attesa dell'avvio e del completamento dei lavori per la messa in sicurezza, ecco un appello per affrontare l'emergenza

MESSINA – “Dal mese di ottobre sono stati chiusi i parcheggi in via Consolare Pompea e prelevate le auto in sosta. Dato che i tempi per i nuovi lavori non saranno brevi, ci auguriamo che si trovi una soluzione tampone per l’estate a beneficio di noi operatori commerciali e residenti”. Enrico Russo, che gestisce un Bed and breakfast, attende risposte in relazione ai parcheggi nella zona nord, tra Paradiso, Pace e Contemplazione. E, in attesa della riunione di stasera martedì 10 gennaio, alle 21, a Town House Paradiso, racconta il senso dell’incontro: “In questo periodo, nella nostra zona, passano pure i Tir a causa della chiusura della galleria Telegrafo. E da mesi noi residenti non possiamo posteggiare e viviamo molti disagi. So di esercizi commerciali che hanno avuto un calo del 30/40 per cento nel periodo di Natale. Togliere da 150 a 200 parcheggi renderà l’estate davvero complicata”.

I parcheggi sono stati chiusi dopo un crollo registrato la scorsa estate e un’auto finita in spiaggia. Ora i lavori per la messa in sicurezza sono entrati in una fase esecutiva. “Avere un’infrastruttura sicura e funzionale è la priorità di tutti”, ha più volte sottolineato il vicesindaco e assessore competente Salvatore Mondello, che si è confrontato con l’ingegnere Giovanni Lentini, della Città metropolitana. L’auspicio, per chi opera in zona, è che si trovi una soluzione provvisoria in attesa dell’avvio, imminente, e del completamento dell’opera, che avrà bisogno dei suoi inevitabili tempi tecnici.

Da qui la scelta di un incontro pubblico, alla presenza del presidente della V Municipalità Raffaele Verso, dei consiglieri e, in rappresentanza del Comune, dell’assessore Massimiliano Minutoli. Ed è stato invitato pure il presidente della VI Circoscrizione Francesco Pagano. Spiega Russo: “Ci confronteremo e chiederemo risposte alle istituzioni”.

Articoli correlati